VIDEO: Infantino le pidió perdón a Scaloni y le dejó tocar la Copa del Mundo sin guantes

El presidente de la FIFA ofreció disculpas por lo que había pasado el día anterior en el Kennedy Center.

Hoy 15:15

La segunda parte del sorteo del Mundial 2026 volvió a poner a Lionel Scaloni en el centro de la escena. La ceremonia, realizada este sábado en Washington DC, confirmó los horarios y sedes del Grupo J, donde la Selección Argentina disputará la fase inicial ante Argelia, Austria y Jordania.

La Scaloneta debutará el 16 de junio a las 22 frente a los africanos en Kansas City. Luego jugará ante Austria el 22 de junio a las 14 en Dallas, un horario que despertó la inquietud del entrenador por las altas temperaturas. El cierre será el 27 de junio a las 23 contra Jordania, también en Dallas.

Scaloni tomó el micrófono tras el anuncio del fixture y se mostró cauteloso: “No hay rival fácil. Como pasó en el Mundial anterior, que nos dieron una lección. Hay que estar alertas”. Luego agregó su preocupación por el partido programado en horario vespertino: “Hay uno de los partidos a la 1 de la tarde. Un poquito de calor. Pero el calor es para los dos”.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó después. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió al interrumpir el protocolo para pedirle disculpas públicas al entrenador. El viernes, Scaloni había sido obligado a usar guantes para tocar el trofeo que Argentina ganó en Qatar 2022, algo que generó incomodidad en el entorno albiceleste.

“Pido disculpas en nombre de la FIFA... Los campeones del mundo pueden tocar la copa”, dijo Infantino, invitando a Scaloni a subir al escenario. Entre risas, el DT respondió: “Creo que me confundieron con otra persona y no me dejaron tocarla ayer”.

Delante de figuras como Hristo Stoitchkov, Ronaldo, Alexi Lalas, Andrés Cantor y Francesco Totti, Scaloni tomó la copa con sus manos desnudas y la colocó nuevamente en su pedestal. “Muchas gracias por el detalle”, cerró el técnico argentino, en una jornada que mezcló sorteo, sorpresa y una fuerte presencia albiceleste.