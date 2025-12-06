Hernán Drago anunció que dejará la televisión para mudarse a Bariloche

En una charla íntima, reveló que busca un cambio de ritmo y que ya planificó su salida de la televisión.

Hoy 15:23

A los 50 años, Hernán Drago atraviesa un gran momento laboral: hoy forma parte del equipo de Cortá por Lozano (Telefe), coconduce Bienvenidos a ganar junto a Laurita Fernández (Canal 9) y además lidera un ciclo de moda en Net TV.

Sin embargo, pese a su éxito, Drago reveló que su horizonte personal ya no pasa por los estudios de televisión y que su sueño es vivir tranquilo en el Sur.

“Bariloche es mi lugar en el mundo. Hoy la balanza laboral está ganando con claridad, pero sé que esto también tiene un final. Este es mi momento de trabajo y construcción; después vendrá mi etapa de descanso y disfrute personal”, admitió.

Drago dijo que hace apenas unas semanas habló con su hija menor, de 20 años, y su hijo de 23 sobre su plan: “Les pregunté cuándo les parecería normal que su viejo se retire a descansar como se merece”.

Según explicó, la respuesta fue contundente: su hija le dijo que cuando ella termine la facultad y él tenga 53 o 54 años. “Ahí voy a irme a vivir a mi casa del sur y a disfrutar la vida. Serán mis últimos 15, 18, 20 o 25 años de plenitud. No quiero esperar hasta los 70, sin energía, sin poder valerme solo. Esto lo tuve claro desde los 18 años”, explicó.

De hecho, esa idea no es nueva. Drago recordó una charla con un psicólogo cuando tenía 18 años —poco después de regresar de un viaje de egresados a Bariloche—. “No sé qué voy a hacer con mi vida, pero sé que voy a pasar mucho tiempo allá. Me enamoré del lugar”, le había dicho. En ese momento, trabajaba en la inmobiliaria de su padre y hacía algunos trabajos como modelo: “Le dije con seriedad ‘Trabajo en una inmobiliaria y hago cosas como modelo’”.

El terapeuta le respondió con una advertencia que, según Drago, nunca olvidó: “El 90 % de los que sueñan con retirarse a los 50 no lo logran. Y ese 90% el 90% fracasa porque siguen teniendo jefes o empleados”. Esa frase marcó su camino: desde entonces, se negó siempre a abrir agencia de modelos, escuela o empresa, porque “exigiría tener jefes o empleados”. Prefirió mantenerse independiente.