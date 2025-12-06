Ingresar
Javier Milei defendió a Carlos Presti como nuevo ministro: “Quien más sabe de Defensa es un militar”

En el acto oficial en Río Cuarto, el Presidente destacó la incorporación de los cazas F-16 y remarcó la idoneidad de Presti tras la salida de Luis Petri, afirmando que su trayectoria militar “lo dota de valores que muchos políticos desconocen”.

Hoy 15:44

El presidente Javier Milei encabezó este sábado la presentación formal de la flota de aviones F-16 en el Área Material Río Cuarto, Córdoba, donde defendió la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri, quien asumirá una banca en la Cámara de Diputados. "Quien más sabe de Defensa es un militar", destacó sobre el flamante funcionario.

En el mismo sentido, justificó que "su trayectoria en el Ejército lo dotan de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen. Por eso no sorprende la crítica. Es decir, Presti es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la patria, incluso cuando no le sea conveniente”.

También formaron parte del evento, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Petri; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller Pablo Quirno, la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde.

Las seis aeronaves de combate presentadas fueron compradas a Dinamarca y forman parte de un paquete total de 24, que se encuentran equipadas con un sistema de armas provisto por Estados Unidos. La operación total demandó un desembolso total de u$s650 millones.

Según Defensa, los F-16 fueron modernizados para alcanzar la categoría de cazas de cuarta generación, equipados con avanzados sensores y capacidades de intercambio de datos en red.

“Estos aviones son un signo de la argentina que estamos construyendo. Un país que se toma enserio a si mismo y que pretende recuperar su protagonismo en el concierto de las naciones. Por todo esto quiero agradecer a todos los integrantes del ejecutivo y la fuerza aérea a cargo de las gestiones”, destacó Milei sobre las aeronaves de combate en el final de discurso.

Para luego concluir: “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando. Muchas gracias y viva la libertad, carajo”.

