Tras la clasificación, Pablo Ávila respondió a las quejas de Talleres: "Los árbitros se equivocan, nos pasó a nosotros y no dijimos nada”

El entrenador de Vélez de San Ramón valoró el triunfo ante el elenco de Nueva Esperanza, habló del nivel del equipo y dejó su postura sobre los dichos del entrenador Juan Sánchez que se mostró molesto con el arbitraje.

Hoy 17:41

Vélez de San Ramón sigue firme en el Torneo Regional Federal Amateur y abrochó su pase a la Tercera Ronda después de un trabajado triunfo frente a Talleres de Nueva Esperanza. En medio de la alegría por la clasificación, el entrenador Pablo Ávila analizó el rendimiento del equipo y destacó que el objetivo es seguir creciendo para sostenerse como candidato.

El DT reconoció que el duelo no fue tan sencillo como imaginaban, aunque la preparación de la semana había sido buena. “Sabíamos que iba a ser complicado, pero no tanto… equivocamos los caminos y en el segundo tiempo encontramos el gol”, explicó Ávila, quien remarcó la versatilidad de sus jugadores: “Tenemos futbolistas que pueden ocupar varios puestos; contento por el pase, pero hay que corregir cosas”.

En su análisis, el entrenador subrayó que el equipo mostró solidez, aunque el rival no siempre permitió desplegar el juego habitual. “No hemos tenido buen fútbol, pero lo importante es que pasamos. Estábamos tranquilos de que lo podíamos ganar”, afirmó.

También se refirió a las polémicas arbitrales y mantuvo una postura clara: “A nosotros allá también nos cobraron offside que no eran y no nos quejamos. Los árbitros se equivocan, nos pasó a nosotros y no dijimos nada”.

Pensando en lo que viene, Ávila ya puso la mira en su próximo desafío. “Vamos partido a partido, la exigencia será otra. Esperemos hacerlo de la mejor manera contra el rival que toque”, sentenció el DT, que busca sostener el envión de Vélez en una competencia cada vez más dura.