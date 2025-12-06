Maxi López reveló qué técnicas usa para seducir a una mujer en un boliche: “Uno tiene que ser atento”

El exfutbolista publicó un video en el que explicó cómo conquistar a una chica en un boliche.

Maxi López está en un momento de auge en la Argentina. Recientemente, visitó el stream de Mernuel, Bauletti y Moski y se sorprendió con algunas cosas que dijeron los jóvenes sobre su comportamiento dentro de un boliche y con las mujeres. A raíz de eso, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) decidió publicar un video en su cuenta de Instagram en el que habló de los “códigos de la joda”.

“La verdad me quedé muy preocupado con lo que me dijeron los pibes ayer. La gente de veinti no se si está entendiendo los códigos de la joda. Te voy a resumir en este video los puntos claves que tenés que tener en cuenta“, introdujo el exfutbolista sentado en el sillón de su casa, antes de volver a Suecia a reencontrarse con su esposa.

Acto seguido, comenzó a enumerar los pasos para no solo pasarla bien en una discoteca, si no también para conquistar a una mujer: “Los drinks no son un gasto, son una inversión. No podés llegar al boliche y no estar organizado. Llamás, ‘quiero 10 botellitas en la mesa’. Llegás perfecto".

“No te podés emborrachar si tu compañera no se emborracha con vos ¡Queda mal!“, advirtió.

El exmarido de Wanda Nara destacó que hay que ser servicial: “El vaso siempre lleno. Uno tiene que ser atento, se tiene que ocupar, se tiene que preocupar por la compañía con la que está. No la podés dejar. ‘Me pongo borracho, voy solo, encaro... puesto’ ¡eso no!“.

“Tené buenas actitudes, tenés que ser atento, tenés que ser generoso. No te preocupes en el mañana. Te preocupás en el hoy y hacés que esa persona la pase de la mejor manera con vos”, sumó López.

Por último, hizo una aclaración: “Algo que quiero dejar bien en claro y es muy importante para cualquier aspecto de la vida: hay que ser organizado, hay que ser precisos, hay que ser correcto”.