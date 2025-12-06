El oficialista Partido Libre pide anular el escrutinio presidencial en Honduras en medio de un clima de tensión

La denuncia del partido oficialista por fallas en el sistema TREP se suma a las acusaciones de irregularidades, el conteo detenido y los reclamos de los candidatos, mientras la OEA exige transparencia y celeridad en el proceso.

Hoy 18:41

El Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder en Honduras, solicitó la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones generales celebradas el pasado domingo 30 de noviembre. La petición, presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se fundamenta en lo que el partido califica como un “desastre” en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El proceso de conteo de votos permanece paralizado desde el viernes, lo que ha incrementado la tensión y la incertidumbre en el país respecto a la legitimidad de los resultados.

En el escrito legal presentado por el apoderado de Libre, Edeson Javier Argueta, se argumenta que “se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”. El documento sostiene que las fallas técnicas y la falta de transparencia en el sistema han comprometido la integridad del proceso electoral, por lo que el partido oficialista exige la anulación de los resultados presidenciales.

El escrutinio, bajo la responsabilidad del CNE, se encuentra detenido desde la tarde del viernes, con el 88,02% de las actas escrutadas. Según los datos oficiales, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, lidera la contienda con 1.132.321 votos (40,19%), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.112.570 votos (39,49%). Rixi Moncada, candidata de Libre, ocupa el tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30%). La paralización del conteo y la falta de explicaciones oficiales han generado un clima de desconfianza y han alimentado las denuncias de irregularidades.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) intervino con un llamado urgente a las autoridades hondureñas para que agilicen el proceso de escrutinio. En un comunicado, la misión encabezada por Eladio Loizaga instó a “agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados”. El organismo internacional señaló que ha observado demoras e intermitencias en la gestión y procesamiento del material electoral, así como una marcada falta de pericia en el desarrollo de soluciones tecnológicas, lo que ha provocado retrasos significativos. La OEA subrayó la importancia de que las etapas restantes del proceso, incluyendo el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se realicen con total claridad y eficiencia.



Por su parte, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, denunció la existencia de “inconsistencias y errores graves” en más de 5.000 actas electorales. Nasralla solicitó al CNE una revisión minuciosa, que podría incluir la verificación voto por voto, y afirmó que su equipo, con “el 100% de las actas físicas en mano”, le demuestra que ganó las elecciones. El candidato advirtió que estas irregularidades están alterando la voluntad popular expresada en las urnas y exigió una respuesta inmediata de las autoridades electorales.

El proceso electoral hondureño de este año incluyó la elección de presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. En el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, se repetirán las elecciones locales y nacionales debido a irregularidades detectadas el 30 de noviembre, lo que añade un elemento adicional de complejidad al panorama electoral.

En medio de la incertidumbre, Nasralla instó a la ciudadanía a mantener la calma y recordó que el plazo para solicitar revisiones de actas permanece abierto hasta el 29 de diciembre, lo que deja margen para que los actores políticos busquen soluciones dentro del marco legal vigente.