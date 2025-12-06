Todos los títulos de Lionel Messi en su carrera: repasá uno por uno

Leo ha conquistado una enorme cantidad de trofeos en su vasta trayectoria: este sábado sumó uno nuevo con el Inter Miami

Lionel Messi construyó un legado enorme. En Barcelona, en París, en Florida y en Argentina. Su más reciente conquista fue con Inter Miami durante 2025, estirando su palmarés histórico y levantando la mítica MLS Cup. Acá, un repaso una por una de todas las vueltas olímpicas de la Pulga. ¿Cuándo fue la última? ¿Cuántos títulos tiene Leo?

¿Cuántos títulos tiene y cuáles ganó Lionel Messi a lo largo de su carrera?

Messi ha ganado 47 trofeos en su carrera, combinando sus logros entre clubes y selecciones. En 2024, luego de levantar la Leagues Cup 2023, ganó el Supporters' Shield de la MLS 2024, otorgado al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, tras ayudar al Inter Miami a alcanzar un récord de 74 puntos en 34 partidos en la temporada regular.

Ahora, en el ocaso de 2025, levantó el título más importante de Estados Unidos: junto a Inter Miami, venció 3-1 a Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Florida y se hizo con la MLS Cup. Su participación fue clave en los Playoffs, anotando goles y repartiendo asistencias. En la final, fue artífice del 1-0 y asistió en el 2-1 y 3-1 de los suyos.

6 con la Selección Argentina:

• Mundial Sub-20 (1): 2005

• Medalla Oro Juegos Olímpicos (1): Pekín 2008

• Copa América (2): 2021 y 2024

• Finalissima (1): 2022

• Mundial de Fútbol (1): 2022

35 con el Barcelona:

• Champions League (4): 2005/06 - 2008/09 - 2010/11 - 2014/15

• LaLiga de España (10): 2004/05 - 2005/06 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2012/13 - 2014/15 - 2015/16 - 2017/18 - 2018/19

• Copa del Rey (7): 2008/09 - 2011/12 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2020/21

• Mundial de Clubes (3): 2009 - 2011 - 2015

• Supercopa de Europa (3): 2009/10 - 2011/12 - 2015/16

• Supercopa de España (8): 2005/06 - 2006/07 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2013/14 - 2016/17 - 2018/19

3 con el PSG

• Ligue 1 (2): 2021/22 - 2022/23

• Supercopa de Francia (1): 2022/23

3 con el Inter Miami:

• Leagues Cup (1): 2023

• Supporters' Shield (1): 2024

• MLS Cup (1): 2025

Messi y sus tres títulos en Inter Miami

Leo lideró a Las Garzas con un nivel superlativo. Desde el principio demostró todo su talento para llevar al conjunto del Tata Martino a la final de la Leagues Cup 2023. En la definición ante el Nashville, marcó el 1-0 parcial mediante un tremendo disparo desde afuera del área. El juego terminó 1-1, fueron a penales y Leo no tuvo problemas para convertir el suyo. En total, acumuló ¡diez goles! y una asistencia en seis partidos.

Luego, en 2024, levantó el Supporters' Shield tras conseguir récord de puntos durante la temporada regular: al mando de Gerardo Martino, Leo y compañía cosecharon ¡74! unidades en 34 partidos. Histórico.

Ahora, en 2025, volvió a campeonar. Para no perder la costumbre. En un año deportivo largo, con participación en Leagues Cup, Concachampions y Mundial de Clubes, la satisfacción llegó en el ocaso del año. Con un Messi superlativo en la postemporada, Inter Miami venció 2-1 a Vancouver Whitecaps en la definición y conquistó la MLS Cup.

Los seis títulos de Messi en la Selección Argentina

6- Copa América 2024

Fue una compleja Copa América para Leo, quien debió perderse uno de los seis partidos por una molestia muscular. Ni hablar de la sufrida final, donde debió ser reemplazado en la segunda mitad tras una fuerte lesión en su tobillo derecho. Aún así, nada de eso imposibilitó que Messi dejara su sello en el certamen, con un gol y una asistencia, además de haber batido e igualado múltiples récords. Del partido por el título frente a Colombia quedarán sus lágrimas de dolor por no haber seguido en cancha, un sentido abrazo con Lautaro Martínez, quien lo buscó tras convertir el 1-0 de la victoria y los festejos en compañía de Ángel Di María, quien se despidió de la Albiceleste.

5- Mundial Qatar 2022

Goleador de la Selección con siete tantos (no fue el máximo anotador, dado que Mbappé llegó a ocho con su hat-trick), Messi consiguió ser campeón del mundo en una final que quedará para la historia. Que tuvo de todo y que terminó consagrando a la Argentina por penales.

4- Finalissima 2022. Copa Conmebol - UEFA

Triunfazo, con gran nivel de juego, de la Selección sobre Italia por 3 a 0. Con un Messi en modo Messi, mostrando su capacidad conceptual para entender el juego, Argentina ganó un nuevo título oficial (Copa Conmebol-UEFA).

3 - Copa América 2021

El primer título de Messi con la Mayor después de perder cuatro finales consecutivas. Histórico: contra la Brasil de Neymar, en el Maracaná.

2 - Juegos Olímpicos 2008

En Pekín, Messi se dio el gusto de colgarse la medalla de oro junto a su amigo el Kun Agüero, y logrando una gran sociedad con Riquelme y Di María. Lionel abrió el camino con su gol a Costa de Marfil. Su otro tanto fue ante Holanda, en cuartos de final.

1 - Mundial Sub 20 2005

Leo la rompió en ese torneo, siendo el goleador con seis gritos y levantando, además, el Balón de Oro del Mundial. Messi hizo el primer gol de la Selección en el torneo, abriendo la victoria vs. Egipto. Luego le hizo uno a Colombia en octavos, a España en cuartos, un a Brasil en semis y dos de penal a Nigeria en la final.

Los tres títulos de Messi en el PSG

En un año de adaptación, con más brillo afuera que adentro, Leo fue encontrando su lugar. Más asistidor que goleador pero determinante como siempre. Así fue que con el PSG ganó su primera liga francesa 2021/22. Y arrancó esta temporada con otro trofeo: la Supercopa 2022/23.

Ya para 2023, la Pulga levantó un nuevo título con el club parisino. Esta vez, volvió a ser la Ligue 1, que culminó dos fechas antes del cierre del certamen debido a la ventaja que lograron los dirigidos por Galtier. En este torneo, Lionel Messi, que tiene 35 años, marcó 15 goles y aportó 15 asistencias. Vigencia en estado puro.

Año por año, los 35 títulos de Messi en Barcelona

35 - Copa del Rey 2020/21

Con Messi de titular, de capitán, con la 10 en la espalda y empujando, el Barcelona superó por 5-0 al Athletic Bilbao, en un partido que se fue convirtiendo en un clásico de finales. Leo asistió a De Jong para el segundo y lo liquidó con una verdadero golazo suyo, apilando rivales y definiendo con clase. No conforme con eso, también hizo el cuarto, tras pase de Alba. Griezmann hizo el primero.

34 - La Liga 2018/19

El último de Leo llegó en una temporada en la que el Barsa le apunta a la triple corona, pendiente de las definiciones de la Champions League y la Copa del Rey. A tres fechas del final, se cortó solo en la tabla de goleadores del torneo local con 33 tantos.

33 - Supercopa de España 2018/19

La octava Supercopa española para Messi, con un triunfo del Barcelona 2-1 ante el Sevilla en Tánger. El 10 aportó una asistencia.

32 - La Liga 2017/18

El título 25° de la Liga para el Barsa, otra vez con Messi como goleador. Festejó 34 goles en 36 partidos jugados (todos menos dos) y se quedó con la Bota de Oro por quinta vez en su carrera.

31 - Copa del Rey 2017/18

La cuarta Copa del Rey consecutiva para el Barsa y la 30° en su historia. En la final, el equipo de Ernesto Valverde goleó 5-0 al Sevilla con un gol y dos asistencia de Leo.

30 - Copa del Rey 2016/17

El 30° de Messi. Convirtió cinco goles en los siete partidos que jugó y fue goleador del torneo. En la final, contra el Alavés, festejó un tanto en el 3-1.

29 - Supercopa de España 2016/17

El Sevilla perdió 5-0 la serie de la final contra el Barcelona, con un Leo encendido que metió un gol y dio dos asistencias.

28 - Copa del Rey 2015/16

El doblete de la temporada llegaría con una Copa del Rey en la que el Barcelona le ganó al Sevilla en el tiempo extra con dos asistencias de Messi. Durante ese torneo también estuvo afuera de las canchas por lesión. Cerraría el 2015 como el año en el que ganó su último Balón de Oro.

27 - La Liga 2015/16

26 goles en 33 partidos para una nueva Liga de Messi. Se perdió varios partidos por lesión, pero fue decisivo en el tramo final del torneo.

26 - Mundial de Clubes 2015/16

El recordado día del gol de Messi a River. El Barcelona goleó 3-0 al equipo de Marcelo Gallardo, en la primera vez de Leo enfrentando al Millo.

25 - Supercopa de Europa 2015/16

A un Barcelona que pasaba por arriba a sus rivales, el Sevilla se la complicó más de la cuenta. En el tiempo extra, el Barsa puso ganar 5-4 con lo justo, en un partido en el que Leo convirtió un doblete.

24 - Champions League 2014/15

La cuarta y última Champions la levantó en el 2015, en la definición en Berlin con un 3-1 a la Juventus. Metió 10 goles en 13 partidos, en una temporada en la que el Barsa ganó el triplete bajo el mando de Luis Enrique.

23 - Copa del Rey 2014/15

Otra vez el Athletic Bilbao sufrió a Messi en una final: metió un doblete en el 3-1 que consagró al Barsa.

22 - La Liga 2014/15

Campeón de punta a punta: completó los 38 partidos del torneo en cancha y solo fue reemplazado una vez, ya con Luis Enrique en el banco en reemplazo del Tata. Metió 43 goles y dio 18 asistencias (la vez que más dio en una temporada liguera).

21 - Supercopa de España 2013/14

En la Supercopa española, el Barcelona de Gerardo Martino le ganó con lo justo al Atlético de Madrid de Diego Simeone. En el Vicente Calderón empataron 1-1 (goles de David Villa y Neymar) y en el Camp Nou no se sacaron ventajas, por lo que los catalanes se quedaron con el título por el gol de visitante.

20 - La Liga 2012/13

En una Liga en la que convirtió 46 goles (la segunda vez que más hizo en este torneo) y fue el máximo artillero por encima de Cristiano Ronaldo (34), el Barcelona de Tito Vilanova gritó campeón con un récord histórico de 100 puntos: sumó 32 triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Fue su único título ese año y el número 20 en su carrera.

19 - Supercopa de Europa 2011/12

Para cerrar un 2011 infernal, aportó un gol y una asistencia en el 2-0 al Porto en la definición en Mónaco.

18 - Supercopa de España 2011/12

En definición ante el Real Madrid, el Barcelona ganó 5-4 en el global con tres goles de Messi, que metió dos en el Camp Nou y uno en el Bernabéu. La temporada 2011/12 fue la mejor en su carrera en cuanto a números: 73 goles en 60 partidos. Entró al libro de los Guinness por sumar 91 goles en 69 partidos entre el Barsa y la Selección y ser el jugador con más goles en una temporada en la historia.

17 - Copa del Rey 2011/12

Recordada por el cruce entre el Barcelona y el Real Madrid en cuartos de final, en el que Leo aportó dos asistencias en el 4-3 global. En la final, metió un gol en el 3-0 al Athletic Bilbao.

16 - Mundial de Clubes 2011/12

Sin apuros, el Barcelona le ganó 4-0 la final al Corinthians para consagrarse campeón, con un doblete suyo.

15 - Supercopa de España 2010/11

El Barcelona había perdido 3-1 la ida contra el Sevilla y en la vuelta Messi lo salvó: metió tres goles y su equipo ganó 4-0 para dar vuelta la serie.

14 - La Liga 2010/11

La quinta Liga llegó en el 2011, con el Barsa campeón a tres fechas de que terminara el torneo. Metió 31 goles en 33 partidos y fue el segundo máximo goleador por detrás de Cristiano Ronaldo (10 goles más).

13 - Champions League 2010/11

La primera Champions que jugó desde el primer partido de la fase de grupos hasta la final y ganó. Otra definición contra el Manchester United, esta vez en Wembley, y otro triunfo con un gol incluido.

12 - Mundial de Clubes 2009/10

En el 2010 sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas: el Mundial de Clubes. En la definición del torneo intercontinental le metió un gol a Estudiantes (el único de pecho en su carrera), en el recordado 2-1 en el tiempo extra del equipo de Pep Guardiola sobre el de Alejandro Sabella. Ese año, lo cerró con su segundo Balón de Oro y su primera Bota de Oro. El Mundial de Clubes fue el cuarto trofeo de un año inolvidable.

11 - Supercopa de Europa 2009/10

En Mónaco al Barsa se le complicó más de la cuenta contra el Shakhtar Donetsk ucraniano, pero Leo apareció en el tiempo extra para darle la asistencia del 1-0 a Pedro. Otro trofeo nuevo para casa.

10 - Supercopa de España 2009/10

En la ida contra el Athletic Bilbao no estuvo, pero en la vuelta metió un doblete en el 3-0 para que el Barsa se corone campeón. Fue el décimo título de Messi en el Barsa.

9 - La Liga 2009/10

La primera vez de Messi como goleador de la Liga. Firmó 34 goles en 35 partidos en cancha (solo se perdió tres). El Barsa y el Real Madrid llegaron cabeza a cabeza al tramo final del torneo y Leo fue letal, metiendo siete goles en los últimos cuatro encuentros que ayudaron al equipo de Guardiola a dar la vuelta.

8 - Champions League 2008/09

Su segunda Champions llegó en Roma a tres años de la primera, con un Messi mucho más protagonista: jugó 12 de los 13 partidos del Barsa en ese torneo (todos menos el único que el equipo perdió) y metió nueve goles, incluido uno en la final en el 2-0 al Manchester United. De yapa, el 2009 fue el año de su primer Balón de Oro.

7 - La Liga 2008/09

La Liga del triplete ya tenía a un Messi abismal. Gritó 23 goles y dio 12 asistencias en 31 partidos jugados. Al Real Madrid le metió uno en la primera rueda y dos en el recordado 6-2 de la segunda vuelta en el Bernabéu.

6 - Copa del Rey 2008/09

En el 2009 de su primer triplete, tuvo el que hasta ese momento había sido el mejor rendimiento en una copa nacional en España. Metió seis goles en ocho partidos y jugó todos excepto el de la cuarta ronda, cuando lo guardaron para cuidarlo. En la final, contra el Athletic Bilbao, aportó su grito en la goleada 4-1. El primer título de Pep Guardiola desde su llegada al club como DT.

5 - Supercopa de España 2006/07

Ahora sí le llegaría su primera Supercopa auténtica: jugó 31 minutos en la ida y completó el partido en la vuelta, en los triunfos del Barcelona contra el Espanyol para ser campeón. No hizo goles.

4 - Supercopa de España 2005/06

El título de la discordia para muchos estadígrafos. No jugó ninguno de los dos partidos de la final contra el Betis, ni siquiera estuvo en el banco, pero era parte del plantel.

3 - La Liga 2005/06

El segundo título en la Liga fue el primero en el que tuvo un gran protagonismo. Jugó 17 partidos y convirtió seis goles, aunque se perdió el tramo final del torneo por la lesión en el muslo de aquél año.

2 - Champions League 2005/06

La primera Champions no fue como seguramente hubiera soñado. Convirtió un gol en los seis partidos que jugó y no pudo estar a partir de los cuartos de final por una lesión. En la final ante el Arsenal, en la que el Barsa remontó un 0-1, ni siquiera salió a buscar su medalla en la noche bajo la lluvia en París.

1 - La Liga 2004/05

Su primer título en el Barcelona fue una Liga en la que convirtió un gol en los escasos 76 minutos que sumó en siete partidos distintos. Tenía solo 18 años y ya empezaba a dar que hablar...