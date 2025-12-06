El abogado de Emerenciano Sena fue detenido otra vez y acusado del mismo delito: robar vacas

La Policía de Chaco arrestó a Ricardo Osuna. Este año había estado varias semanas preso por sustracción de ganado y logró la libertad tras haber pagado una millonaria fianza.

El abogado chaqueño Ricardo Osuna, defensor del líder piquetero Emerenciano Sena -quien fue recientemente condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue detenido en las últimas horas por la Policía de Chaco acusado de abigeato.

Para el letrado no es algo nuevo: este año ya había estado varias semanas con prisión preventiva en el marco de otra causa por el delito, el robo de vacas.

El arresto se concretó anoche, alrededor de las 23, por orden de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, que lleva adelante la investigación bajo secreto de sumario.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental y personal del Departamento Rural Metropolitano, que se presentaron en su casa sobre la avenida 25 de Mayo, en la ciudad de Resistencia.

En ese domicilio, los agentes informaron a Osuna sobre la disposición judicial dispuesta por la fiscal María Emilia Rudaz. El letrado aceptó ponerse a disposición de la Justicia, fue examinado en la División Medicina Legal y luego notificado formalmente de la medida.

Tras ello, el letrado quedó alojado en la Comisaría 11ª de la capital chaqueña. Próximamente será indagado.

Osuna ya había quedado envuelto en investigaciones por abigeato en el último año. Había sido arrestado el 4 de marzo pasado en la localidad de La Leonesa, tras un operativo ordenado por la fiscal Noelia Miño.

La detención se dio luego de que la Policía Rural hallara más de 120 animales en campos vinculados a su nombre, presuntamente sustraídos de una estancia ubicada en el paraje Laguna Patos, en Guaicurú.

Durante el operativo, la Policía constató que 17 vacunos habían sido denunciados como robados en La Leonesa y otros tres en Margarita Belén. Varios de los animales encontrados en el campo de Osuna carecían de marcas legales o registros que acreditaran su propiedad. La denuncia fue presentada por un productor rural de 84 años.

Según el informe policial, Osuna habría intentado impedir el operativo al cortar alambrados para que los animales escaparan del predio, lo que motivó que sea esposado y traslado a una dependencia rural en La Leonesa.

De esta manera, la fiscalía lo imputó por abigeato, encubrimiento y resistencia a la autoridad, y se le dictó prisión preventiva con el argumento de que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación.