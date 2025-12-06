Franco Colapinto finalizó último en el GP de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris

El argentino cerró la temporada en el puesto 20, mientras que el piloto británico hizo podio y es el nuevo campeón de la Máxima. Verstappen fue el ganador pero no le alcanzó para quedarse con el título.

Hoy 11:54

El Gran Premio de Abu Dhabi marcó el cierre del 76° campeonato mundial de Fórmula 1, donde el argentino Franco Colapinto completó su 25° GP y el 15° a bordo del Alpine A525, un auto que volvió a dejarlo sin posibilidades de pelear posiciones competitivas en el final del calendario.

En el circuito de Yas Marina, el pilarense inició la competencia desde el puesto 20, luego de que el equipo realizara un cambio de suspensión en la previa. Con neumáticos medios nuevos, logró sostener un ritmo estable durante las primeras 15 vueltas y llegó a ubicarse 16° de manera circunstancial, aprovechando las detenciones de sus rivales.

Tras su parada obligatoria, Colapinto cambió al compuesto duro y completó la prueba con un A525 que nuevamente mostró su falta de prestación ante el resto del lote. Tanto él como su compañero Pierre Gasly finalizaron a una vuelta del ganador, Max Verstappen, en una carrera que evidenció los problemas estructurales del equipo de Enstone.

De esta manera, Colapinto cerró una temporada complicada, condicionada por un auto que quedó muy por detrás del rendimiento esperado.

En Alpine ya miran hacia 2026, cuando debutará el nuevo A526 bajo el reglamento técnico que entrará en vigencia el 1° de enero, con la esperanza de recuperar competitividad y volver a los primeros planos.