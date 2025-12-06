Ingresar
Multitudinaria edición del Encontrarte colmó la avenida Roca con arte, música y talento santiagueño

Autoridades de la Provincia y la Capital estuvieron presentes y recorrieron la muestra.

07/12/2025
La avenida Roca se transformó este domingo en un enorme paseo cultural con una nueva edición del Encontrarte, la muestra que reunió a artistas visuales, músicos, artesanos y emprendedores en una jornada que desbordó creatividad y participación.

Desde temprano, miles de vecinos recorrieron los stands, disfrutaron de espectáculos en vivo y se apropiaron del espacio público, que se vio totalmente colmado por familias, jóvenes y turistas que se sumaron a la propuesta.

El evento contó con la presencia del gobernador Gerardo Zamora, la senadora Claudia de Zamora, la intendente de la Capital, Norma Fuentes, y diversas autoridades locales, quienes destacaron el valor de esta iniciativa para poner en relieve el talento santiagueño y fortalecer los lazos comunitarios.

Con una asistencia masiva y un clima festivo que copó toda la avenida, la muestra volvió a consolidarse como uno de los encuentros culturales más convocantes de la provincia.

