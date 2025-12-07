Villa La Punta: el oeste santiagueño es protagonista de Uniendo Pueblos

Este domingo desde las 13 se podrá ver el capítulo dedicado a un lugar único de Santiago del Estero.

Hoy 01:48

Villa La Punta será protagonista del nuevo capítulo de Uniendo Pueblos, un recorrido que invita a descubrir la riqueza histórica, cultural y natural del oeste santiagueño.

La emblemática casona construida por el Dr. Dardo Herrera en la década de 1920, hoy convertida en un monasterio que recibe a jóvenes en retiro espiritual, abre la puerta a un pasado que sigue vivo entre muros centenarios levantados por arquitectos italianos y manos locales.

La localidad también guarda un patrimonio ancestral invaluable: en el cerro Maquijata, los morteros diaguitas se asoman entre piedras, manantiales y un paisaje que cautiva por su fuerza y su quietud.

El episodio, revela rincones poco explorados y la memoria profunda de un pueblo que resiste al olvido. Con tradiciones firmes, una identidad marcada por sus raíces y escenarios que combinan espiritualidad, naturaleza e historia viva, Villa La Punta se muestra en toda su esencia.

Este capítulo especial invita a redescubrir un lugar único de Santiago del Estero y a valorar el enorme patrimonio que guarda la región.