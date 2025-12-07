Borja rompió el silencio tras irse de River: la contundente mirada sobre el futuro de Gallardo

El Colibrí alzó la voz por primera vez desde su salida del Millonario y tocó varios temas.

Más de una semana después de confirmarse su salida de River Plate, junto a referentes como Enzo Pérez, Pity Martínez y Nacho Fernández, Miguel Ángel Borja volvió a aparecer en escena. Ya sin contrato y con el cierre de un ciclo intenso en Núñez, el delantero colombiano eligió despedirse con calma y dejó frases fuertes sobre los hinchas, su futuro y el presente de Marcelo Gallardo.

El Colibrí, que llegó en 2022 y marcó 62 goles en 159 partidos, reconoció que su 2025 fue irregular, pero agradeció el respaldo del público. “Muchas gracias porque confiaron en mí. El respeto para mí es todo y nunca hubo un insulto. Cuando no salen las cosas es normal que te exijan, no me escondo ante la responsabilidad”, afirmó el goleador, que aseguró que vivió años muy positivos en el club.

A sus 32 años, Borja sabe que no tendrá un segundo ciclo, pero prometió seguir ligado emocionalmente al Millonario. “Espero que las puertas de River queden abiertas para ir a verlos jugar. Desde lejos haré fuerza para que salgan campeones”, expresó.

El colombiano también habló sobre su futuro. Reveló que recibió propuestas de Rusia y Países Bajos, pero que aún no tomó una decisión: “Estoy analizando todo con mi familia. Quiero elegir bien para tener chances de ir al Mundial 2026, que será uno de los mejores años de mi carrera”.

Además, la entrevista con Picado TV dejó un capítulo especial dedicado a Gallardo, quien atraviesa un momento complejo al frente de River. Borja sorprendió con un respaldo absoluto. “¿Si lo veo fuera de River? No, qué va a estar afuera. Él es un gladiador”, lanzó entre risas.

Pese a que el entrenador le comunicó que no sería tenido en cuenta, Borja mostró una lealtad total. “Hay Marcelo para rato. Tiene la coraza de un guerrero y no tengo dudas de que River en 2026 va a brillar como tantos años”, sentenció el ex 9 millonario.

Con la salida consumada y un 2026 decisivo por delante, Borja se despide de Núñez con un mensaje claro: agradecimiento, ambición mundialista y fe absoluta en el proyecto de Gallardo.