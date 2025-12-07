Messi, tras la conquista de la MLS: "Hicimos un gran año, competimos en todo"

El astró habló luego de alzar su primer título de la liga norteamericana con Inter Miami y celebró haber logrado "uno de los objetivos de cuando llegamos acá".

Lionel Messi cumplió este sábado uno de los grandes objetivos desde su llegada a Estados Unidos: conquistar su primera Major League Soccer y otorgarle al Inter Miami el primer título de liga en su historia. El rosarino fue clave en la final ante Vancouver Whitecaps, donde aportó dos asistencias y volvió a comandar a un equipo que compitió en todos los frentes durante una extensa temporada.

El capitán argentino habló con la transmisión oficial y valoró la magnitud del logro. “Era uno de los objetivos cuando llegamos acá. Pudimos conseguir la Leagues Cup apenas llegamos y este año hicimos un gran año. Competimos en todo lo que nos tocó jugar: una final de Leagues Cup, una semifinal de Concachampions y el año pasado habíamos terminado primeros en el campeonato, aunque quedamos afuera en la primera ronda de playoffs”, repasó. “Este año era importante poder ganar la MLS y el equipo hizo un esfuerzo muy grande durante una temporada muy larga, con muchísimos partidos”.

El título también permitió un cierre perfecto para Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes disputaron su último partido oficial. Messi se emocionó al reconocerlos: “Terminar su carrera de esta manera es muy lindo para todos. Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, entre los mejores de la historia en sus posiciones. Con la carrera que hicieron y los títulos que ganaron, retirarse con esta MLS…”. Y añadió: “No son conscientes todavía de lo que están viviendo. Les deseo siempre lo mejor porque son dos amigos que quiero mucho”.

La Pulga analizó la final: “Ellos tienen un buen equipo, jugaron muy bien todo el año, incluso nos dejaron afuera de la Concachampions. La llegada de Thomas Müller les dio jerarquía. Metimos el 2-1 en el momento justo, cuando nos tenían metidos en un arco y apostábamos a la contra”.

Messi también hizo un repaso de un 2025 cargado de exigencias. Señaló que el Mundial de Clubes fue “una experiencia hermosa” y destacó que fueron “más lejos de lo esperado”, aunque admitió que ese compromiso sumó desgaste físico: “Los demás equipos descansaban y nosotros competíamos”. Además, remarcó las largas distancias en la MLS: “Acá los viajes son largos y duros, fuimos a Vancouver, Los Ángeles… vuelos de seis o siete horas”.

Ya con el trofeo en manos y una nueva página escrita en su carrera, Messi cerró con un objetivo renovado: “Ahora a meter una buena pretemporada y arrancar de nuevo de cero”.