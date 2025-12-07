Cuánto cuesta viajar a alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026

El martes 16 de junio en la ciudad estadounidense de Kansas, el equipo de Lionel Scaloni iniciará la defensa del título de campeón.
La FIFA sorteó este viernes los grupos del Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección Argentina encabezará el Grupo J y tendrá como sedes a las ciudades de Kansas y Dallas. El sorteo se realizó en el Centro John F. Kennedy de Washington.
La Scaloneta, vigente campeona del mundo, debutará el martes 16 de junio a las 22 ante Argelia en Kansas. El segundo partido será el lunes 22 a las 14 ante Austria en Dallas, misma ciudad donde cerrará la fase inicial el sábado 27 a las 23 frente a Jordania. El plantel de Lionel Scaloni resultó beneficiado en esta instancia, ya que solo deberá viajar una vez entre partidos.
La distancia entre Kansas y Dallas es de 800 kilómetros, lo que reduce el desgaste en comparación con otros grupos. Para los hinchas argentinos, los costos también juegan su partido: el viaje de ida desde el país hacia Kansas oscila entre 1,4 y 2 millones de pesos (entre 990 y 1.730 dólares, sin incluir entradas ni hospedaje).
El desplazamiento entre Kansas y Dallas para los dos últimos encuentros varía entre 428 mil y 456 mil pesos, unos 300 dólares. Sin embargo, el panorama cambia en la fase eliminatoria: si Argentina finaliza primera, deberá viajar a Miami para los dieciseisavos, mientras que, si termina segunda, el destino será Los Ángeles.
Los costos de estos trayectos también difieren. De Kansas a Miami, los valores están entre 292 mil y 451 mil pesos (entre 205 y 316 dólares). En el caso de Los Ángeles, el rango se ubica entre 290 mil y 363 mil pesos (entre 203 y 254 dólares).
Si la Selección avanza, las ciudades posibles en el horizonte serán Dallas o Atlanta en octavos, Los Ángeles o Kansas en cuartos, Dallas o Atlanta en semifinales y Nueva York para una eventual final. La logística será clave en un Mundial histórico, con 48 equipos y extensos desplazamientos en territorio estadounidense.
Argentina ya conoce su ruta. Ahora, comienza la cuenta regresiva para defender la corona obtenida en Qatar 2022.