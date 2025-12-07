Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

El piloto de Camaro le saca una ventaja de 57,5 puntos a su escolta, que es Santiago Mangoni.

Hoy 06:09

El Turismo Carretera tendrá este domingo una definición atrapante en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, donde Agustín Canapino irá en busca de su quinto título en la categoría. El piloto del Camaro llega con una ventaja determinante de 57,5 puntos sobre su escolta Santiago Mangoni, lo que lo posiciona como máximo candidato a levantar la Copa de Oro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Canapino sostuvo un nivel superlativo en el tramo final de la temporada: ganó cinco de las últimas siete fechas, rendimiento que le permitió despegarse en la tabla y llegar al cierre con la consagración prácticamente al alcance de la mano. Sus otros rivales directos, Matías Rossi (Toyota) y Marcos Landa (Camaro), están obligados a un domingo perfecto para mantener chances matemáticas.

El escenario será el tradicional circuito platense de 4,265 kilómetros, inaugurado el 20 de octubre de 1996. Allí se resolverá el campeonato más antiguo del automovilismo argentino, que podría volver a tener al arrecifeño entre sus campeones.

Qué necesita Canapino para ser campeón

La ventaja acumulada le permite a Canapino coronarse incluso antes de la final. Sus perseguidores deben ganar todo —series y final— para evitar que el piloto del Camaro levante la Copa. Por eso, una buena actuación en cualquiera de las tres series matutinas podría definir el campeonato de manera anticipada.

De conseguir el título, el arrecifeño alcanzará su quinta consagración, tras las obtenidas en 2010, 2017, 2018 y 2019. Ese logro lo ubicará como el cuarto piloto más ganador de la historia del TC, superando a figuras emblemáticas como Óscar Gálvez, Dante Emiliozzi, Héctor Gradassi y Roberto Mouras. Solo quedarán por encima Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan María Traverso (6).

Cronograma del domingo

La última jornada del TC en La Plata se desarrollará de la siguiente manera:

Primera serie: 10:10 (5 vueltas)

10:10 (5 vueltas) Segunda serie: 10:35 (5 vueltas)

10:35 (5 vueltas) Tercera serie: 11:00 (5 vueltas)

11:00 (5 vueltas) Final: 14:00 (25 vueltas o 50 minutos)

Con una ventaja sólida y la historia a tiro, Agustín Canapino se encamina hacia otro capítulo dorado dentro del automovilismo argentino.