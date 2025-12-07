La emoción de José María Gerez tras la consagración de Olímpico: “Es todo de ellos”

El entrenador del Negro ponderó el trabajo de sus jugadores luego de la obtención del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”.

Hoy 08:52

Olímpico se consagró campeón del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” tras vencer anoche a Nicolás Avellaneda por 78-71 en el estadio de Independiente BBC, y su entrenador, José María “Twitty” Gerez, expresó toda su emoción y orgullo por un título que tiene un profundo valor simbólico para el club.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Maximiliano Cerioni, emocionado tras el título de Olímpico: “Nunca dejamos de intentar”

En diálogo exclusivo con Canal 7, Gerez destacó la reacción del equipo en un partido extremadamente parejo. “Fue un tremendo partido y es todo de ellos, los jugadores. Cambiaron la cabeza en el entretiempo, que era lo que tenían que hacer. Entendieron por dónde pasaba el partido”, afirmó el técnico, visiblemente emocionado por el carácter mostrado en los momentos decisivos.

El DT remarcó que este logro tiene un significado especial porque está protagonizado por jugadores formados en la institución. “Estos chicos venían buscando esto y no se les daba. Volvieron al club para lograr esto y lo consiguieron”, sostuvo. La base del plantel está integrada por jugadores surgidos de las inferiores, algo que Gerez valoró profundamente.

Además, el entrenador recordó su larga relación con varios de los protagonistas, entre ellos David Pérez, con quien trabaja desde que el jugador tenía apenas siete años. “Les agradezco por esto. Les pedí un esfuerzo más y lo lograron, es todo de ellos”, sentenció Gerez, destacando el sentido de pertenencia y la entrega que caracterizó al equipo durante todo el torneo.

Te recomendamos: En una final apasionante, Olímpico venció a Nicolás Avellaneda y se quedó con el Pre-Federal “60 años de Canal 7”

Con este título, Olímpico cierra un campeonato memorable y reafirma su identidad: un club que apuesta por su cantera y que celebra un logro construido desde adentro.