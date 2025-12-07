Silva Neder: "El Empleado Público Provincial cumple un rol clave en la Administración eficiente"

En sus declaraciones, Silva Neder enfatizó el rol fundamental que cumplen los empleados públicos para garantizar el buen funcionamiento del Estado.

En este Día del Empleado Público Provincial, que se conmemora cada 7 de diciembre, el vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, hizo llegar un afectuoso saludo a todos los trabajadores del Estado y subrayó la importancia de su labor en el funcionamiento administrativo de la provincia.

En sus declaraciones, Silva Neder enfatizó el rol fundamental que cumplen los empleados públicos para garantizar el buen funcionamiento del Estado.

"Queremos destacar y reconocer el esfuerzo diario de miles de hombres y mujeres que, con su dedicación y compromiso, son el verdadero motor de la administración pública provincial. Su trabajo es indispensable para lograr esa administración eficiente que la gestión del Dr. Gerardo Zamora siempre se propuso fortalecer en beneficio de todos los santiagueños", expresó el vicegobernador.

Destacó que el empleado público es el nexo directo entre el Estado y el ciudadano, siendo clave en la ejecución de políticas y la prestación de servicios esenciales.

Diálogo abierto: el camino del concenso

Un punto crucial abordado por el Dr. Silva Neder fue el permanente espacio de encuentro con los representantes gremiales del sector.

El vicegobernador resaltó que los gremios que agrupan a los empleados públicos están sentados a la mesa de diálogo con el Gobierno provincial.

"Este ha sido, y sigue siendo, el camino: el del diálogo constructivo y el consenso que entablamos desde el inicio de la gestión de Gerardo Zamora. Es una política de Estado que garantiza la paz social y el respeto por los derechos de los trabajadores", afirmó.

En el marco de la próxima transición de gobierno, Silva Neder aseguró la continuidad de esta política de entendimiento. "Hemos trabajado con la convicción de que solo a través del diálogo se pueden encontrar las mejores soluciones. Y queremos transmitir la tranquilidad de que esta vía de diálogo institucional que construimos con el gobierno de Gerardo Zamora se seguirá transitando a partir del 10 de diciembre con el futuro gobernador, Miguel Elías Suárez", confirmó, reiterando el compromiso de la próxima administración con la escucha y el respeto a las entidades gremiales.

Para finalizar, el vicegobernador envió un cálido mensaje a los trabajadores y trabajadoras de la administración: "En este Día del Empleado Público Provincial, quiero enviar mi más afectuoso y sincero saludo a cada uno de ustedes. Que tengan una jornada de celebración merecida, reconociendo el gran aporte que realizan día a día a la grandeza de nuestra provincia. ¡Muchas felicidades!".