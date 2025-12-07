En vivo: en un clásico histórico, Gimnasia y Estudiantes se juegan un lugar en la final del Torneo Clausura

El Lobo y el Pincha se ven las caras en El Bosque para definir al rival de Racing en la definición del título que se disputará el sábado en Santiago del Estero.

Hoy 17:44

Gimnasia y Esgrima y Estudiantes jugarán una nueva edición del clásico platense este lunes 8 de diciembre desde las 17.00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por las semifinales del Torneo Clausura 2025, en busca del rival de Racing, que anoche eliminó a Boca en La Bombonera.

El duelo será arbitrado por Facundo Tello, con Lucas Novelli en el VAR, y tendrá televisación de ESPN Premium y TNT Sports.

