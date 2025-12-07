El santiagueño Radamel Stieffel vivió su mejor momento: cantó junto a Milo J en el Teatro Ópera

El joven músico de Suncho Corral volvió a compartir escenario con Milo J y sigue consolidando su camino artístico en escenarios cada vez más grandes.

Hoy 17:53

El músico santiagueño Radamel Stieffel fue parte de una de las noches más especiales en el Teatro Ópera, donde acompañó a Milo J durante la presentación de Campedrinos, en un show que combinó música, sorpresas y una energía que desbordó el histórico escenario porteño.

Desde que terminó el colegio en su pueblo de origen Suncho Corral, “Rada” comenzó a trazar con más fuerza su camino musical. Hace poco acompañó a Milo J en Cosquín durante la presentación del álbum La vida era más corta, y ahora se prepara para el próximo gran desafío del trapero: los shows en el estadio de Vélez Sarsfield.

Uno de los momentos más emotivos llega cuando Radamel interpreta la zamba que lleva su nombre. La canción, originalmente titulada "Zamba para un bohemio guitarrero", fue rebautizada por Milo J como "Radamel" en su último disco, como homenaje a su amistad y a las raíces del joven músico santiagueño.

El presente promete mucho para Stieffel, que continúa llevando su talento desde el interior hacia los escenarios más importantes del país.