La Justicia apunta a la red de “monotributistas truchos” de Sur Finanzas y bloquea cientos de cuentas

La investigación reveló que contribuyentes de las categorías más bajas manejaban sumas desproporcionadas, presuntamente como prestanombres de la financiera ligada a Ariel Vallejo.

Hoy 18:48

La Justicia profundizó la investigación sobre los monotributistas vinculados a Sur Finanzas y avanzó con el congelamiento de cientos de cuentas presuntamente utilizadas para mover dinero cuyo origen no está justificado. Según la DGI, se trata de contribuyentes “falsos” que habrían sido insertados en un circuito financiero destinado a ocultar la identidad real de los dueños de los fondos.

Las medidas alcanzan, además de estos monotributistas, al financista Ariel Vallejo —dueño de la firma— y a parte de su entorno familiar, con embargos preventivos y órdenes para identificar bienes registrables en múltiples organismos.

La causa, que se tramita en la Justicia federal y en distintos juzgados, se concentra ahora en los movimientos de jóvenes inscriptos en las categorías más bajas del monotributo que, sin capacidad económica visible, manejaron cifras multimillonarias a través de billeteras virtuales y cuentas ligadas a Sur Finanzas. La DGI describió el esquema como uno basado en “contribuyentes apócrifos” y remarcó que los montos declarados no guardan relación con los fondos operados.

El caso más emblemático es el de Ignacio M., monotributista categoría D. En 2024 emitió facturas por apenas $4.937.394, pero movió $87 mil millones mediante billeteras virtuales y $39 mil millones en operaciones vinculadas a Sur Finanzas. Según los registros, manejó $255 millones en efectivo, $7900 millones en transferencias bancarias y $84.200 millones en transferencias virtuales. Tiene 31 años y figura como “creador digital”. En julio de 2025 adquirió un BMW 240i valuado en $98 millones.

Otro de los señalados es Emilio V., inscripto en la categoría A. En 2024 movió $14 mil millones en billeteras digitales, pese a que su patrimonio declarado consiste únicamente en un auto modelo 2006. Según la denuncia, transfirió $670 millones en efectivo, $7800 millones mediante operaciones bancarias y $13 mil millones en transacciones virtuales.

Además, la investigación detectó otros casos con montos igualmente elevados: Ana Lucía S. movió $17 mil millones; Erica C., $5200 millones; Benjamín G., $5200 millones; Pilar Y., $10 mil millones; Natalia C., $1980 millones; y Gonzalo R., $13 mil millones. En todos los expedientes, la DGI sostuvo que se trata de personas sin sustancia económica para justificar los movimientos registrados.

Los investigadores remarcan que estos perfiles reflejan una operatoria reiterada: “Son personas con mucha plata física, en efectivo, que hacen transferencias a cuentas de Sur Finanzas que operan con criptomonedas”, indicaron los informes incorporados al expediente.

En paralelo a las medidas sobre los monotributistas, la Justicia dispuso un paquete de acciones para preservar los bienes de Ariel Vallejo y de familiares directos vinculados a la financiera. El objetivo es evitar que se pierdan activos que podrían constituir el producto de las maniobras investigadas.

La resolución incluye comunicaciones a una extensa lista de organismos: la Dirección Provincial de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires, el Registro de la Propiedad Inmueble porteño, el Registro Nacional del Automotor, la Inspección General de Justicia, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires, el Registro Nacional de Buques, el Registro Nacional de Aeronaves, el Stud Book del Jockey Club, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera. En el caso del BCRA y la UIF, se ordenó la emisión de circulares para notificar la medida a entidades bancarias, financieras, crediticias y organismos de información comercial.

También se enviaron oficios a la Comisión Nacional de Valores, el Mercado de Valores, la Caja de Valores y BYMA, con instrucciones para que informen si existen acciones registradas a nombre de los investigados y para que se anote la medida cautelar en los registros correspondientes.

Las medidas alcanzan a Sur Finanzas PSP S.A., Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis. Además de congelar cuentas, la Justicia pidió a todos los organismos mencionados que informen si dichas personas físicas o jurídicas poseen bienes registrables bajo su titularidad.

La causa se enmarca en la investigación más amplia por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, donde la DGI ya había detectado movimientos multimillonarios, empresas sin empleados y facturación cruzada entre sociedades del mismo grupo. Con el avance sobre los monotributistas “fantasma”, los fiscales buscan reconstruir el flujo del dinero y determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios del circuito.