Tras la eliminación de Boca en el Clausura, River jugará la Sudamericana en 2026

Racing dio el golpe en la Bombonera y dejó al Millonario en la segunda Copa en orden de importancia, torneo al que no va desde 2015. Once años de presencia continental al máximo nivel llegaron a su fin.

Hoy 21:14

River cosechará en 2026 lo que sembró durante un 2025 muy flojo, en el que jamás encontró regularidad y terminó compitiendo por entrar a la Libertadores únicamente gracias a resultados ajenos. La derrota de Boca en el Clausura, último escenario que podía clasificarlo a la Copa, lo condenó definitivamente a disputar la Sudamericana. Se acabaron los cálculos, no hubo milagro y el Millonario deberá afrontar un certamen que no juega desde hace once temporadas.

La realidad indica que River se quedó sin argumentos propios para luchar por un cupo en la élite. El equipo de Marcelo Gallardo acumuló una campaña llena de golpes: cuarto puesto en el Apertura, cuartos en la Libertadores, semifinal de Copa Argentina, octavos en el Clausura y cuarto en la tabla anual. Una secuencia de retrocesos que derivó en un escenario incómodo: depender del eterno rival. Y esta vez, no hubo salvación.

Así, se cortó una racha histórica: 11 participaciones consecutivas en Libertadores, un récord para el fútbol argentino. En ese período, River sumó 58 triunfos, 41 empates, 22 derrotas, convirtió 207 goles, recibió 116, disputó dos títulos, jugó una final, llegó a tres semifinales y nunca fue eliminado en fase de grupos. Una era que incluyó nueve ediciones y media con el Muñeco y una y media bajo Martín Demichelis.

El golpe también llega al plano económico. La Sudamericana representa un ingreso muy inferior al de la Libertadores. Mientras que el campeón de la Copa máxima puede sumar más de u$s 38.330.000, la Sudamericana entrega un máximo de u$s 11.590.000, una diferencia de casi 27 millones de dólares. A eso se suma el impacto en premios por sponsors, derechos de TV y, sobre todo, puntos para el Mundial de Clubes 2029, donde River ya empieza a quedar rezagado.

Con este panorama, la exigencia para 2026 será total: otro año flojo en Sudamericana sería un papelón difícil de explicar, considerando el plantel y el presupuesto del club. El Millonario deberá recomponerse rápido, porque a mediados de marzo estará pendiente del sorteo de grupos, primera vez que afrontará el certamen bajo su formato actual.

Hoy River aparece como el 30° clasificado y espera rivales entre equipos como Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Olimpia, Defensor Sporting, Millonarios, Palestino, Orense, Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central, entre otros ya confirmados. Un escenario nuevo, inesperado y que no deja margen para otro mal paso.