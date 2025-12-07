Lucas Pusineri tras su arribo a Central Córdoba: “Quiero continuar en la senda de los buenos resultados”

El nuevo DT del Ferroviario habló en Opinión Deportiva, contó cómo se dio su llegada, valoró el ciclo de Omar De Felippe y adelantó cómo se perfila el mercado de pases. Además, pidió el acompañamiento del hincha para la nueva etapa.

Tras su arribo a Central Córdoba, Lucas Pusineri nuevo entrenador del Ferro ya dejó sus primeras sensaciones en su desembarco a Santiago del Estero. En diálogo con Opinión Deportiva, el DT confesó que su arribo al club era una cuenta pendiente:

“El presidente Alfano me ha querido en 2022 y 2023, no se pudo en ese momento y la tercera fue la vencida. Aquí estamos, contentos con la posibilidad de dirigir a un lindo equipo como Central Córdoba”, señaló el flamante técnico.

El entrenador habló sobre el hecho de dirigir a equipos del Norte: “Tucumán nos acobijó de buena forma y ahora estamos aquí en una nueva aventura que nos presenta la vida y con la ilusión de que las cosas salgan bien”, comentó Pusineri, ilusionado con el futuro inmediato del Ferroviario.

Además, destacó el trabajo realizado por Omar De Felippe, su antecesor en el cargo. “Me pone contento que a Omar le haya ido bien. Para los clubes, lograr títulos como la Copa Argentina y tener una buena participación en la Libertadores envalentona todo lo que rodea a la institución. Con mi llegada quiero continuar con la senda de los buenos resultados. No podemos prometer eso, pero sí trabajo para que la gente esté contenta”, expresó.

En cuanto al armado del plantel, el nuevo DT dejó en claro que ya analiza el panorama junto a la dirigencia. “Desde que se concretó mi llegada estoy en plena comunicación con miembros de Central Córdoba e intercambiamos ideas. Tengo claridad de los contratos que terminan, pero hay operaciones de futbolistas que podrían continuar. Con el correr de los días vamos a afinar para conformar el nuevo equipo que nos va a representar en el fútbol argentino”, adelantó.

Para cerrar, Pusineri habló de la propuesta futbolística que buscará imponer. “Esperemos que se vea un equipo protagonista, que llene los ojos de los hinchas. En el fútbol argentino hay una gran paridad y lo importante es demostrar que podemos pregonar un buen fútbol que se vea catapultado con buenos resultados. Ojalá logremos el acompañamiento del hincha, su cariño, y podamos representarlos con ganas desplegando un buen juego”, finalizó.