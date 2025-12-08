Alerta en Chernobyl por una estructura dañada durante un bombardeo ruso que podría dejar pasar radiación

La OIEA indicó que el denominado sarcófago "ha perdido sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de contención".

Hoy 05:42

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pidió reparar el "sarcófago" que protege la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, dañada durante un bombardeo en febrero durante la guerra con Rusia.

Esta gran estructura metálica se instaló en 2016 y se inauguró en 2019 con el objetivo de contener los restos radiactivos de la central tras el accidente nuclear de 1986, el peor de la historia.

Según el gobierno ucraniano, resultó dañada en febrero pasado por un dron explosivo ruso.

La misión del OIEA en Ucrania confirmó que la cubierta protectora "ha perdido sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de contención", según su último informe, publicado a finales de la semana pasada.

Sin embargo la agencia constata que no hay "daños permanentes en las estructuras portantes ni en los sistemas de vigilancia".

"Se han realizado reparaciones temporales limitadas en el techo, pero una restauración rápida y completa sigue siendo esencial para prevenir un deterioro adicional y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo", declaró el director general de la organización, el argentino Rafael Grossi, citado en el informe.

El OIEA indicó que se han previsto reparaciones temporales adicionales con el apoyo del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), con el objetivo de que pueda llevarse a cabo "una restauración completa una vez finalizado el conflicto" con Rusia.

Al frente de la OIEA, desde 2019, está el diplomático argentino Rafael Grossi. Recientemente se lanzó como candidato a reemplazar a Antonio Guterres en el cargo de secretario general de las Naciones Unidas, a partir de enero de 2027.