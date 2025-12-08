Independiente BBC confirmó su levantada con otro triunfazo ante Sportivo Suardi

El elenco santiagueño se impuso como local con autoridad por 105-79 logrando su segunda victoria consecutiva en la Liga Argentina de Básquet.

Hoy 22:24

Independiente venció con absoluta autoridad a Sportivo Suardi por 105-79 y sumó su tercera victoria de la temporada, un triunfo clave para recuperar confianza en medio de un arranque irregular.

El equipo de Diego Rovner dominó el juego de principio a fin y mostró uno de sus rendimientos más sólidos del año. Con cinco jugadores en doble dígito, sobresalieron las enormes tareas de Julien, autor de 31 puntos, y Morera, que aportó 23. Con este resultado, Inde quedó con récord 3-6 y afrontará con otro ánimo su próximo compromiso ante Barrio Parque, el miércoles.

Desde el inicio, Independiente impuso condiciones. Con alta efectividad y una defensa intensa, el local tomó el control gracias al tándem Morera–Julien, que castigó en cada ataque. Del otro lado, Braida intentó sostener a Suardi, pero los últimos minutos del cuarto fueron determinantes para que Inde cerrara arriba 32-14.

En el segundo período, ambos equipos comenzaron a rotar las bancas, pero el beneficio volvió a ser para el local. La defensa santiagueña se mantuvo firme, con buenas intervenciones de Campos, Zarco y Lange, este último goleador del cuarto con siete puntos. Con la vuelta de Morera, Independiente recuperó potencia ofensiva y se fue al descanso largo 56-36.

El tercer cuarto mantuvo el mismo guion. Morera continuó encendido y permitió sostener la ventaja de veinte puntos. El partido subió en fricción y Suardi encontró una reacción con un parcial 7-0 liderado por Gastón Fino. Sin embargo, el regreso de Julien estabilizó el juego y el cuarto se cerró 74-58.

En los últimos diez minutos, Suardi buscó un último intento con Calderón y Braida, pero se topó con un Independiente sólido en ambos costados. Morera y Julien, que combinaron 54 puntos, se encargaron de sentenciar la historia. A falta de cuatro minutos, la visita mostró signos de resignación y el local terminó decorando una victoria contundente 105-79.

Independiente tuvo su mejor actuación del certamen, recuperó sensaciones positivas y ahora va por más en la Liga Argentina.