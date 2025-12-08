Entraron encapuchados a la casa de una jubilada y la maniataron para llevarse $40 mil y una notebook

El violento robo ocurrió en La Plata. Una sospechosa fue arrestada y otros tres delincuentes están prófugos.

Una jubilada de 74 años fue víctima de un violento robo en su casa de Villa Elisa, donde los delincuentes la maniataron para llevarse tan solo 40 mil pesos, una notebook y otras pertenencias. El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo en una casa ubicada en 421 bis entre 131 y 132.

De acuerdo al relato de la víctima, tres personas ingresaron por la puerta principal, que estaba cerrada pero sin seguro. Al ver que la víctima se encontraba sola, la redujeron y la ataron de pies y manos para impedir que alertara a las autoridades.

Según indicó el portal La Buena Info, antes de escapar, se apoderaron de una suma de aproximadamente $40.000, unas tijeras de sastrería y una notebook. Minutos después del robo, la víctima consiguió liberarse parcialmente y pedir ayuda. Los vecinos avisaron a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que inició un operativo en la zona para dar con los responsables.

Durante el operativo, los agentes lograron localizar a una de las sospechosas vinculadas, una mujer de 32 años que habría sido la encargada de conducir el vehículo en el que posteriormente escaparon los ladrones. La detenida fue identificada tras el análisis de cámaras de seguridad y los testimonios recolectados, quienes la vieron merodeando por la zona en un Volkswagen Bora negro.

En el interior del vehículo, la Policía secuestró dos teléfonos móviles y un documento de identidad correspondiente a un hombre de 28 años, con residencia en Lomas de Zamora e identificado como imputado en la investigación. Según el portal local, la mujer reconoció que llevó a tres personas —dos de ellas de origen chileno— hasta el domicilio de la víctima.

Ahora, las autoridades continúan trabajando para identificar y capturar a los dos restantes implicados en el asalto, quienes permanecen prófugos. La Fiscalía de turno de La Plata interviene en la investigación y ordenó una serie de peritajes, tanto en el domicilio de la jubilada como en el vehículo utilizado por la mujer apresada.

La mujer debió recibir atención médica por prevención tras el impacto emocional y las lesiones leves sufridas durante el episodio.