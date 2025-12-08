Pusineri fue presentado como nuevo DT de Central Córdoba: “La idea es seguir construyendo”

El flamante entrenador fue oficializado en conferencia de prensa y expresó sus sensaciones ante esta llegada al Ferro.

Hoy 11:28

Central Córdoba inició una nueva etapa con la presentación oficial de Lucas Pusineri como entrenador. El técnico asumió este lunes en el estadio Alfredo Terrera, donde estuvo acompañado por el presidente José Alfano, quien destacó el proyecto y el compromiso de la institución para seguir creciendo.

Alfano subrayó que ya habían mantenido charlas en otros mercados de pases con Pusineri y le deseó “lo mejor” en este nuevo ciclo, asegurando que la dirigencia estará “a la par para todo lo que haga falta”.

Las primeras palabras de Pusineri

Durante la conferencia, Pusineri agradeció el respaldo de la Comisión Directiva y señaló que la honestidad y la disciplina serán pilares fundamentales de su gestión. “Estoy contento de asumir este desafío”, expresó el entrenador, quien remarcó su intención de sostener la línea de trabajo que dejó Omar De Felippe.

El nuevo DT apuntó a conformar un equipo competitivo, con buena convivencia entre jugadores, dirigentes e hinchas. “Ojalá que podamos hacer un buen trabajo y buscar buenos resultados desde el esfuerzo y el profesionalismo”, destacó.

Plantel, refuerzos y planificación

Pusineri reconoció que todavía se está interiorizando sobre el plantel actual, mientras que la dirigencia continúa trabajando en la evaluación de contratos y posibles bajas o renovaciones. Adelantó que su idea es potenciar a los futbolistas del club y dar proyección a quienes puedan mostrar “cosas importantes”.

El entrenador confirmó que la pretemporada comenzará el 2 de enero, con la posibilidad de sumar jugadores que aporten el salto de calidad necesario. Además, el plantel realizará una parte de la preparación en la provincia de Córdoba, donde también disputarían partidos amistosos.

Un ciclo que empieza con ilusión

Pusineri cerró con un mensaje cargado de entusiasmo: “Vinimos con mucha ilusión. Espero que podamos desenvolvernos como queremos y hacer un buen trabajo”. También agradeció la oportunidad de dirigir en el interior del país y deseó contar con el apoyo del hincha para construir un equipo que los represente dentro de la cancha.