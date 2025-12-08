La reacción de Juan Román Riquelme a la eliminación de Boca con Racing en la Bombonera

El Xeneize no pudo superar las semifinales del Torneo Clausura ante la mirada de su presidente desde uno de los palcos del estadio local.

Boca perdió 1-0 ante Racing en la Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura 2025 y quedó eliminado del último campeonato del año, en lo que significó la tercera eliminación como local en la temporada. Antes había quedado afuera frente a Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores y contra Independiente en el Torneo Apertura.

Como es habitual, Juan Román Riquelme siguió el encuentro desde su palco en el estadio Alberto J. Armando, pero esta vez su reacción quedó captada por las cámaras. Las imágenes difundidas por el programa Líbero (TyC Sports) mostraron al presidente visiblemente fastidiado, retirándose casi sin intercambiar palabras con sus acompañantes.

Con este resultado, el Xeneize dio por terminada su actividad oficial y no volverá a jugar hasta 2026.

Las decisiones que deberá tomar Riquelme de cara al 2026

Pese a un cierre sin títulos, Boca encontró cierto orden futbolístico bajo la conducción de Claudio Úbeda, cuyo rendimiento dejó buenas sensaciones para la próxima temporada. Ahora, Riquelme deberá resolver si mantiene al entrenador al frente del plantel profesional.

Además, la dirigencia tendrá por delante un mercado de pases clave, con la obligación de reforzar al equipo para afrontar el regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que no ocurría desde hace tres años. El club apunta a sumar jugadores de jerarquía, con negociaciones ya en marcha para incorporar nombres que eleven el nivel competitivo.

Los movimientos comenzarán a verse a principios de 2026, cuando Boca presente a sus nuevas incorporaciones y dé inicio a un año que exigirá recuperarse de una temporada sin festejos.