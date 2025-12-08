Ingresar
El municipio continúa promoviendo actividades por el “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA”

El equipo de Educación para la Salud del CIC brindó información clave sobre prevención, mitos y realidades, formas de transmisión, tratamientos y la importancia de realizarse el test a tiempo.

Hoy 13:30

La Municipalidad de La Banda desarrolló un taller informativo sobre VIH/SIDA en el Centro Integrador Comunitario (CIC) San Carlos destinada a los alumnos de 5º año del Colegio Secundario René Favaloro y a los pacientes del CAMM N° 5 del barrio Central Argentino.

Durante uno de los encuentros, el equipo de Educación para la Salud del CIC abordó contenidos esenciales sobre prevención, mitos y realidades, vías de transmisión, tratamiento y la importancia del testeo oportuno. Asimismo, se promovió el cuidado integral, el acompañamiento comunitario y la reducción del estigma asociado al VIH.

El objetivo central fue acercar información clara y actualizada a los jóvenes, reforzando la educación sexual integral y el acceso al derecho a la salud desde una perspectiva preventiva.

Asimismo, en las instalaciones del CAMM Central Argentino la actividad estuvo a cargo del equipo de agentes sanitarios, quienes brindaron información clave sobre las vías de transmisión, métodos de prevención, importancia del testeo oportuno y acceso al tratamiento gratuito. Además, se trabajó sobre mitos y realidades, promoviendo una mirada respetuosa, basada en derechos y libre de prejuicios.

Estas actividades se desarrollan en el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que están orientadas a promover la prevención, la educación para la salud y el acompañamiento comunitario en todas las etapas de la vida.


