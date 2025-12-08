El municipio continúa promoviendo actividades por el “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA”

El equipo de Educación para la Salud del CIC brindó información clave sobre prevención, mitos y realidades, formas de transmisión, tratamientos y la importancia de realizarse el test a tiempo.

Hoy 13:30

La Municipalidad de La Banda desarrolló un taller informativo sobre VIH/SIDA en el Centro Integrador Comunitario (CIC) San Carlos destinada a los alumnos de 5º año del Colegio Secundario René Favaloro y a los pacientes del CAMM N° 5 del barrio Central Argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante uno de los encuentros, el equipo de Educación para la Salud del CIC abordó contenidos esenciales sobre prevención, mitos y realidades, vías de transmisión, tratamiento y la importancia del testeo oportuno. Asimismo, se promovió el cuidado integral, el acompañamiento comunitario y la reducción del estigma asociado al VIH.

El objetivo central fue acercar información clara y actualizada a los jóvenes, reforzando la educación sexual integral y el acceso al derecho a la salud desde una perspectiva preventiva.

Asimismo, en las instalaciones del CAMM Central Argentino la actividad estuvo a cargo del equipo de agentes sanitarios, quienes brindaron información clave sobre las vías de transmisión, métodos de prevención, importancia del testeo oportuno y acceso al tratamiento gratuito. Además, se trabajó sobre mitos y realidades, promoviendo una mirada respetuosa, basada en derechos y libre de prejuicios.

Estas actividades se desarrollan en el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que están orientadas a promover la prevención, la educación para la salud y el acompañamiento comunitario en todas las etapas de la vida.



