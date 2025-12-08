Ingresar
El Punto Digital de La Banda dictará un “Taller Infantil Gratuito de Adornos Navideños”

La propuesta se llevará a cabo los días 18 y 19 de diciembre, en el horario de 10 a 12, con participación gratuita y cupos limitados.

Hoy 13:38

El Punto Digital de la Casa del Bicentenario anunció la realización de un Taller de Adornos Navideños destinado a niños y niñas de entre 8 y 12 años. La propuesta se llevará a cabo los días 18 y 19 de diciembre, en el horario de 10 a 12, con participación gratuita y cupos limitados.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán aprender a elaborar arbolitos de Navidad utilizando hilos y cola vinílica, en una actividad que busca estimular la creatividad, la motricidad fina y el espíritu festivo de los más pequeños.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las propuestas culturales y recreativas organizadas desde el espacio para acompañar las celebraciones de fin de año y promover espacios de aprendizaje y expresión artística.

Para mayor información e inscripciones, los interesados deben dirigirse a las instalaciones de la Casa del Bicentenario en la intersección de Av. Besares y Garay.  

Estas acciones son impulsadas por las políticas de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que continúan fortaleciendo los espacios de contención, integración y desarrollo para la comunidad bandeña.

