Las Guerreras del K-Pop presentarán un innovador espectáculo en el Cine Teatro Renzi

El 18 de diciembre, las Guerreras del K-Pop desembarcan en el Renzi con un show que mezcla coreografías, humor e interacción, acompañadas por los Sasha Boys, en un fenómeno que conquista a niñas, niños y preadolescentes en redes y escenarios.

Hoy 13:44

El próximo 18 de diciembre, las Guerreras del K-Pop llegan al Cine Teatro Municipal Renzi de la ciudad de La Banda, con una puesta que combina coreografías, humor e interacción junto a los Sasha Boys.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El espectáculo infantil-familiar comprende la estética pop coreana, la tradición del teatro musical y los códigos digitales que consumen hoy niñas, niños y preadolescentes, producida por Inova Productora.

K-pop

El show también incluye la participación del grupo Sasha Boys, que se inscribe en una tendencia creciente: la adaptación a formato escénico de universos narrativos nacidos en plataformas online, muchos de ellos cercanos al K-Pop, al dance cover y a la cultura fan.

Desde su surgimiento, el espectáculo ha sido definido como un “fenómeno global” por su expansión en redes y su capacidad para captar la atención de públicos muy jóvenes que consumen música coreografiada.