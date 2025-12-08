Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 DIC 2025 | 30º
X
Somos Deporte

Cruces definidos para los equipos santiagueños en la tercera fase del Torneo Regional

Unión Santiago, Comercio, Central Argentino, Vélez de San Ramón y Río Dulce de Termas siguen en carrera en el certamen afista.

Hoy 14:41

Los equipos santiagueños ya conocen a sus rivales para la Tercera Fase de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur 2025-26, que se disputará los días 14 y 21 de diciembre.

Cruces confirmados de la Tercera Fase

  • Vélez de San Ramón vs. Unión Aconquija (Las Estancias, Catamarca).
  • Central Argentino visitará a Juventud Independiente (Villa Unión, Catamarca).
  • Comercio Central Unidos recibirá a Río Dulce (Termas de Río Hondo).
  • Unión Santiago enfrentará al ganador de Los Andes (Los Sarmientos, Chilecito) o Defensores de La Boca (La Rioja).

Así continúa el camino en la Cuarta Fase

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para la Cuarta Fase, que se jugará el 4 y 11 de enero de 2026, también quedaron delineados los posibles cruces de los equipos de Santiago del Estero.

  • El ganador de Unión Aconquija – Vélez se medirá con el vencedor de Independiente de Catamarca – Policial.
  • El triunfador de Río Dulce – Comercio jugará ante el ganador de Central Argentino – Juventud Independiente de Villa Unión.
  • El ganador de Unión Santiago – Los Andes o Defensores de La Boca enfrentará al vencedor de la llave Amsurrbac – Universitarios.

Los equipos santiagueños buscarán seguir avanzando en un certamen siempre competitivo, con el objetivo de alcanzar la gran final por uno de los ascensos al Federal A.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron para contener un incendio de pastizales en El Zanjón
  2. 2. El tiempo para este lunes 8 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: inestabilidad, tormentas y humedad elevada
  3. 3. En un clásico histórico, Gimnasia y Estudiantes se juegan un lugar en la final del Torneo Clausura
  4. 4. El despliegue navideño de Wanda Nara que sorprendió a sus fans
  5. 5. Bandeño denunció una estafa por $40 millones en la venta de su auto: entregó el vehículo y los cheques no tenían fondos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT