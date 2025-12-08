Cruces definidos para los equipos santiagueños en la tercera fase del Torneo Regional

Unión Santiago, Comercio, Central Argentino, Vélez de San Ramón y Río Dulce de Termas siguen en carrera en el certamen afista.
Los equipos santiagueños ya conocen a sus rivales para la Tercera Fase de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur 2025-26, que se disputará los días 14 y 21 de diciembre.
Cruces confirmados de la Tercera Fase
- Vélez de San Ramón vs. Unión Aconquija (Las Estancias, Catamarca).
- Central Argentino visitará a Juventud Independiente (Villa Unión, Catamarca).
- Comercio Central Unidos recibirá a Río Dulce (Termas de Río Hondo).
- Unión Santiago enfrentará al ganador de Los Andes (Los Sarmientos, Chilecito) o Defensores de La Boca (La Rioja).
Así continúa el camino en la Cuarta Fase
Para la Cuarta Fase, que se jugará el 4 y 11 de enero de 2026, también quedaron delineados los posibles cruces de los equipos de Santiago del Estero.
- El ganador de Unión Aconquija – Vélez se medirá con el vencedor de Independiente de Catamarca – Policial.
- El triunfador de Río Dulce – Comercio jugará ante el ganador de Central Argentino – Juventud Independiente de Villa Unión.
- El ganador de Unión Santiago – Los Andes o Defensores de La Boca enfrentará al vencedor de la llave Amsurrbac – Universitarios.
Los equipos santiagueños buscarán seguir avanzando en un certamen siempre competitivo, con el objetivo de alcanzar la gran final por uno de los ascensos al Federal A.