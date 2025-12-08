Ingresar
Mesa navideña: opciones, precios y expectativas en Santiago del Estero

Comerciantes aseguran que este fin de año llega con precios más accesibles en vajilla, manteles y decoración, y destacan que el bono provincial y el pago del aguinaldo impulsarán el movimiento comercial.

Hoy 14:50
Comerciante

En la recta final del año, la atención se posa sobre los preparativos para Navidad y Año Nuevo. 

En ese marco, Noticiero 7 consultó a Juan José Lami Hernández, comerciante del rubro, para conocer cómo se presenta la temporada, cuáles son las tendencias y qué valores se manejan en los productos más buscados para la mesa navideña.

Según explicó, las expectativas del sector son muy buenas, especialmente gracias al impulso económico que generan el bono provincial, el pago del sueldo y el aguinaldo en tiempo y forma. “Representa para nuestros santiagueños un estímulo, un dinero que entra y que se vuelca siempre a fin de año en gastos varios, para festejar Navidad, Año Nuevo y Reyes”, señaló.

Lami Hernández remarcó que, sin importar el presupuesto, la mesa navideña “siempre está presente en los hogares santiagueños”, ya sea con decoraciones, arbolitos, vajilla o manteles. “A veces humilde, pero siempre presente”, expresó.

En cuanto a los precios, destacó un dato que llamó la atención: varios productos han mantenido su valor e incluso bajado, algo poco habitual. “Creemos que esta tendencia va a seguir, porque los proveedores e importadores están ofreciendo mucha mercadería y sacrifican rentabilidad. Nosotros también bajamos los precios según las listas que recibimos”, explicó.

Entre los productos más buscados para vestir la mesa navideña, detalló las siguientes referencias:

Vajilla: juegos de vasos o platos desde $20.000, en el caso de seis unidades; y sets más completos desde $30.000, dependiendo de la calidad.

Manteles: también con valores acomodados, desde $30.000 a $40.000, favorecidos por la mayor oferta de productos importados.

A pesar de que a nivel nacional las ventas muestran una caída —según los indicadores de la CAME—, el comerciante se mostró confiado en que en Santiago el panorama será diferente. “Somos optimistas y creo que vamos a tener un buen fin de año, no solo comercialmente, sino también en paz y con salud”, concluyó.

