Limpieza en Boca tras la eliminación en el Clausura: quiénes son los jugadores que se irán del club

El Xeneize ya empieza a mover el tablero y varios nombres importantes dejarán la institución a fin de año.

Hoy 14:47

Boca Juniors ya comenzó a mover el tablero pensando en el 2026 y varios futbolistas importantes transitan sus últimos días en el club. La salida más resonante es la de Cristian Lema, quien a sus 35 años se despedirá cuando finalice su contrato.

Otro histórico que no seguirá es Frank Fabra, que luego de diez temporadas en el Xeneize no renovará su vínculo. El colombiano casi no tuvo participación en este 2025 —apenas cuatro partidos— y se marchará con nueve títulos locales en su trayectoria.

Jugadores que no seguirán en Boca

Además de Lema y Fabra, también está confirmada la salida de Ignacio Miramón. El volante, a préstamo del Lille de Francia, no continuará porque el club no hará uso de la opción de compra. Apenas disputó tres encuentros en todo el año, uno como titular.

La continuidad de Javier García sigue en duda. El arquero, que cumplirá 39 años en enero, termina su contrato a fin de año y aún no recibió una definición concreta sobre su futuro.

Situación similar viven los laterales Luis Advíncula y Lucas Blondel, que podrían emigrar si no entran en los planes del próximo entrenador. El peruano tiene vínculo hasta 2026 y Blondel hasta 2027, pero ambos evaluarían nuevos destinos.

También están bajo análisis las situaciones de Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, tres jugadores que perdieron protagonismo y podrían dejar el club dependiendo de la decisión del nuevo cuerpo técnico.

El futuro del “Changuito” Zeballos y Cavani

Uno de los temas centrales en la agenda dirigencial será la renovación de Exequiel “Changuito” Zeballos, cuyo contrato vence en diciembre de 2026. Las charlas formales quedarían para el próximo año, pero Boca busca asegurar su continuidad.

Por otro lado, la situación de Edinson Cavani es particular. El uruguayo tiene contrato hasta fines de 2026, aunque cuenta con una cláusula que le permite rescindir el 31 de diciembre. Su decisión pasará por lo deportivo: el delantero quiere una revancha en la Copa Libertadores, y su permanencia dependerá de esa motivación.