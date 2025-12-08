FIFA introduce un cambio clave para todos los partidos del Mundial 2026

El ente madre del fútbol mundial dio a conocer una modificación reglamentaria que afectará a todos los encuentros.

Hoy 15:09

La FIFA confirmó una modificación reglamentaria que afectará a todos los encuentros del Mundial 2026, donde la Selección Argentina debutará frente a Argelia en Kansas City, para luego enfrentar a Austria y Jordania en Dallas. La novedad principal será la implementación de pausas de hidratación obligatorias en cada tiempo de juego.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el organismo, estas pausas se realizarán a los 22 o 23 minutos de cada etapa y tendrán una duración de tres minutos. Además, serán aplicadas sin importar la temperatura o el clima, garantizando condiciones equitativas para todos los equipos. La orden estará siempre a cargo del árbitro, quien también podrá decidir cómo proceder si el partido está detenido por lesión u otra situación en ese momento.

La FIFA subrayó que esta medida será obligatoria en todos los estadios y en cada partido del torneo. El objetivo es ofrecer mejores condiciones físicas a los futbolistas en un Mundial que tendrá un calendario más exigente y mayores desplazamientos entre sedes.

Por otra parte, también se oficializó que el torneo contará con tres ceremonias inaugurales. La primera será el 11 de junio en la Ciudad de México, antes del duelo entre el local y Sudáfrica. Las otras dos se realizarán el 12 de junio: una en Toronto, previo al choque Canadá vs. Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales, y la tercera en Los Ángeles, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.