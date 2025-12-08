Terremoto de 7,6° sacudió el norte de Japón: al menos ocho heridos y hay alerta de tsunami

Japón activó y luego levantó una alerta de tsunami tras el fuerte sismo registrado frente a Misawa, mientras miles de personas fueron evacuadas en Aomori y Hokkaido. Las autoridades continúan evaluando daños en plena madrugada.

Hoy 15:23

Un potente terremoto de magnitud 7,6° sacudió este lunes la costa norte de Japón, lo que desató una alarma de tsunami desactivada horas después. Lo informó la agencia de noticias Kyodo.

Según los primeros reportes, al menos ocho personas resultaron heridas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo se produjo a las 23:15 locales frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.

El sismo derivó en la llegada de olas de hasta 70 centímetros en distintos puntos del país. La primera impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, según indicó la Agencia Meteorológica japonesa (JMA). .

Las ocho personas heridas se reportaron en Hokkaido, la isla más septentrional del territorio, durante los trabajos de evacuación recomendada para más de 23.0000 personas por los tsunamis, según la agencia local de noticias Kyodo.

La cadena pública NHK informó por su parte que seis personas resultaron heridas en la prefectura de Aomori.

El sismo alcanzó en Hachinohe el nivel 6 superior en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Las autoridades meteorológicas activaron una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido. Poco después la alarma fue retiradsa.

A las 1:08 hora local, se había constatado la llegada de un oleada de 70 centímetros en el puerto de Kuji, en Iwate, según los datos más recientes publicados por NHK.

“Siguen observándose tsunamis, así que continúen evacuando zonas de riesgo”, advirtió en una rueda de prensa el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, Shinji Kiyomoto.

En Tokio, el Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, estableció un equipo especial que se encuentra coordinándose con las autoridades locales para evaluar la magnitud de los heridos y daños, una tarea complicada en mitad de la noche.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.