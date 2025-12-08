Los millones de dólares que perderá River por no jugar la Copa Libertadores

La ausencia del Millonario en la edición 2026 le supondrá un cimbronazo a las arcas del club, ya que existe una diferencia sustancial con los premios de la Sudamericana.

Hoy 15:32

En River se vive una sensación extraña. La eliminación de Boca del Torneo Apertura trajo cierto alivio deportivo, pero también dejó al equipo de Marcelo Gallardo condenado a jugar la Copa Sudamericana 2026. El eterno dilema cayó del lado menos esperado: el Xeneize no será campeón, pero esa caída arrastró al Millonario fuera de la Copa Libertadores, con un impacto deportivo y económico mayúsculo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El golpe no solo pasa por el prestigio internacional. Las arcas de River sufrirán una pérdida profunda, ya que la diferencia de premios entre ambas competencias es enorme. Con los valores informados por la Conmebol en 2025, la sola participación en la Libertadores otorga 6 millones de dólares, mientras que ingresar a la Sudamericana apenas garantiza 1,8 millones. Una brecha inmediata de 4,2 millones, sin contar las fases posteriores.

A medida que avanzan las instancias, la desigualdad crece. Cada ronda de la Libertadores multiplica ingresos, mientras que la Sudamericana queda muy por debajo. Por eso, el Millonario no solo pierde visibilidad en la elite continental, sino también una suma que afecta directamente a su estructura financiera y a la planificación de su plantel para 2026.

El contraste se ve con claridad en los premios máximos: el campeón de la Libertadores embolsa 24 millones de dólares (monto que recientemente recibió Flamengo), mientras que el ganador de la Sudamericana obtiene apenas 6 millones, cifra que Lanús se llevó como último campeón del certamen.

Te recomendamos: Borja rompió el silencio tras irse de River: la contundente mirada sobre el futuro de Gallardo

El mapa de la próxima Sudamericana ya marca el camino que River deberá afrontar: viajes, rivales menos habituales y una meta obligada. El club de Núñez deberá reacomodar sus objetivos y aceptar un escenario que parecía lejano. Una contradicción difícil de digerir: Boca quedó afuera, pero River también perdió.