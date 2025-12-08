El comunicado del Gobierno a un año de la detención ilegal y desaparición forzada de Nahuel Gallo en Venezuela

A un año del arresto del gendarme argentino en territorio venezolano, el Gobierno reiteró que se trata de una desaparición forzada y acusó una “violación flagrante del derecho internacional”, mientras refuerza sus gestiones ante organismos internacionales.

Hoy 15:44

El Gobierno redobló las acusaciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al cumplirse un año de la detención de Nahuel Gallo: "Es un claro caso de desaparición forzada". El Ministerio de Seguridad y la Cancillería expresaron su repudio por el arresto del gendarme argentino en Venezuela. Advirtieron que es ilegal e incompatible con el derecho internacional.

Las carteras lideradas por Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno plantearon en un comunicado conjunto:

"Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional.

La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas.

Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional.

En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación.

Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo-.

El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país".

La futura jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X: "Un año con nuestro gendarme Nahuel Gallo secuestrado por la dictadura de Maduro. No vamos a aflojar. No vamos a parar. Hasta que Nahuel vuelva a casa".

Monteoliva escribió en su cuenta de X: "La detención arbitraria de nuestro gendarme Nahuel Gallo es un crimen del régimen de Maduro. Vamos a seguir trabajando por su liberación inmediata y por el pleno respeto a sus derechos. Argentina no abandona a los suyos: acompañamos a su familia y exigimos su liberación para que vuelva a casa".

Bullrich planteó: "Vamos a seguir, cueste lo que cueste, trabajando con toda la fuerza del Estado para traerlo sano y salvo, para que vuelva a abrazar a su familia. Daremos esta batalla con la decisión y la firmeza que exige defender a un argentino ilegalmente detenido por un régimen que viola todos los derechos".

Mientras que el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, publicó en su cuenta de X: "Prohibido olvidar. Hoy se cumple un año del secuestro y desaparición forzada de Nahuel Gallo por parte del narco-criminal Maduro. Los organismos de DD.HH, socios del dictador, hicieron silencio. El Gobierno exige la liberación inmediata...".