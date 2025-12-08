Luis Petri presentó su carta de renuncia como ministro de Defensa: "Nuestras Fuerzas recuperaron la capacidad"

El funcionario dejará el Gabinete a partir del 9 de diciembre, para asumir como diputado nacional, tras haber sido electo en las últimas elecciones.

Luis Petri oficializó este lunes su renuncia al cargo de ministro de Defensa de la Nación, decisión que tendrá vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. El funcionario mendocino dejará el Gabinete para asumir como diputado nacional, tras haber sido electo en las últimas elecciones por su provincia.

En una carta dirigida al Presidente, Petri destacó que “quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”.

Petri repasó los desafíos que enfrentó al frente del Ministerio y remarcó que, cuando fue convocado al Gabinete, recibió la misión de “reconstruir la capacidad operativa del Sistema de Defensa, modernizar nuestras Fuerzas Armadas, proyectarlas al futuro y, fundamentalmente, respaldar a nuestros hombres y mujeres después de décadas de políticas de ensañamiento, demonización, persecución y cancelación por prejuicios ideológicos”.

En su mensaje, el ministro saliente subrayó el rol histórico de las Fuerzas Armadas y afirmó: “El país le debe a sus Fuerzas Armadas la independencia y la libertad, con el General San Martín, Belgrano y Güemes a la cabeza, junto a tantos otros que conformaron los Ejércitos del Norte y de los Andes liberando a medio continente”.

Petri aseguró que “rescatar ese pasado bañado en gloria es fundamental para posibilitar este presente, en el que nuestras Fuerzas recuperaron la capacidad de defender a los argentinos de toda amenaza exterior”. Y agregó: “Hoy son verdaderos garantes de la vida, la independencia, la libertad, la soberanía y la integridad territorial: en las fronteras, con la Operación Roca desplegada en Salta, Misiones y Jujuy; en la zona económica exclusiva, cuidando los recursos de todos los argentinos; y en nuestros cielos, con la incorporación del sistema de armas F-16”.

También destacó la labor de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, como los temporales en Bahía Blanca, Zárate y Campana, y los incendios en Córdoba, Bariloche y El Bolsón.

Petri hizo un balance de su gestión y sostuvo que “en estos dos años hemos avanzado en un proceso de transformación histórico”. Según el ministro, bajo el liderazgo presidencial se ejecutaron políticas para “recuperar material crítico, modernizar doctrinas, fortalecer el adiestramiento y la ejercitación con países aliados que defienden los valores de la libertad, e impulsar reformas en la formación de nuestros cadetes y soldados voluntarios”.

“El camino recién comienza después de décadas de desinversión y destrato, pero estamos en el sendero correcto”, afirmó Petri, y agradeció el respaldo del Presidente para “encarar reformas que durante años parecían imposibles y devolverle al personal militar y civil el orgullo de pertenecer a unas Fuerzas Armadas respetadas y valoradas por la sociedad, pero canceladas por los anteriores gobiernos kirchneristas”.

El funcionario también agradeció al Gabinete y al equipo del Ministerio, y remarcó: “Conformamos un verdadero equipo bajo su liderazgo, que enfrenta los problemas arrastrados por décadas, no tira la pelota afuera, no pone excusas y los resuelve pensando en las generaciones presentes y futuras, sin importar los costos políticos que la mezquindad de un sector de la oposición pretenda hacernos pagar”.

Petri confirmó que el 10 de diciembre asumirá como diputado nacional por Mendoza, “Capital Nacional de la Libertad por su historia -cuna del Ejército de los Andes- y por su presente”. Prometió que desde el Congreso seguirá “defendiendo a su gobierno y a los millones de argentinos que confían y creen en el cambio definitivo que estamos llevando adelante”.

“Los argentinos eligieron no volver atrás, y vamos a honrar ese mandato”, cerró Petri en su carta de despedida.