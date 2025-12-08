Fuerte accidente en La Banda: una madre y sus dos hijos resultaron heridos tras un violento choque

El siniestro ocurrió al mediodía en la intersección de Borges y Alberdi. Un vehículo habría cruzado el semáforo en rojo y embistió a un Toyota Corolla en el que viajaba una familia. Los heridos fueron trasladados al CIS Banda.

Hoy 17:02

Un fuerte accidente de tránsito generó preocupación este lunes al mediodía en la ciudad de La Banda, luego de que dos vehículos colisionaran violentamente en la esquina de Borges y Alberdi.

Según informaron fuentes policiales, uno de los automóviles habría cruzado por Alberdi a gran velocidad, ignorando la señal lumínica. En ese momento, por la calle Borges avanzaba un Toyota Corolla en el que viajaba una mujer junto a sus dos hijos, quienes sintieron el impacto de lleno cuando el otro rodado irrumpió en la intersección.

A raíz del choque, la madre y los menores fueron asistidos y trasladados al CIS Banda, donde quedaron bajo atención médica. En el sitio se registraron demoras en el tránsito mientras personal policial trabajaba para ordenar la circulación y recoger los datos necesarios para la investigación.

Las causas del siniestro ya están siendo analizadas por las autoridades, aunque los testigos coinciden en que uno de los conductores habría cruzado en rojo, desencadenando el violento episodio.