Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 DIC 2025 | 31º
X
Somos Deporte

Un hincha de Gimnasia cayó de una tribuna antes del clásico y permanece internado

El hombre quedó inconsciente tras el impacto. Sucedió en la previa del choque ante Estudiantes por las semifinales del Clausura.

Hoy 17:53
Hinchas de Gimnasia

Un hincha de Gimnasia La Plata sufrió una fuerte caída desde una de las tribunas del Estadio Juan Carmelo Zerillo este lunes, minutos antes del inicio del clásico ante Estudiantes por la semifinal del Torneo Clausura. El hombre quedó inconsciente tras el impacto y fue trasladado de urgencia al hospital.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la puerta 14, detrás de la tribuna Centenario, donde otros simpatizantes comenzaron a pedir ayuda al ver al hincha tendido en la vereda. De inmediato, personal policial y un médico que se encontraba en el lugar asistieron a la víctima, identificada como Federico Díaz Cano, de 35 años.

Díaz Cano fue derivado en ambulancia al Hospital San Martín, donde permanece internado tras haber recuperado parcialmente la conciencia. Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre su evolución.

Mientras tanto, Gimnasia y Estudiantes se enfrentan en el Bosque por un lugar en la final del certamen, que se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, donde espera Racing.

En la fase regular, el Lobo terminó 7° en la Zona B con 22 puntos, mientras que el Pincha cerró su participación 8° en la Zona A con 21 unidades. En los cruces previos, Gimnasia eliminó a Unión y luego a Barracas Central, mientras que Estudiantes dejó afuera a Rosario Central y a Central Córdoba de Santiago del Estero.

La preocupación por el estado del hincha suma tensión a un clásico que ya llegaba cargado de expectativa y que ahora tiene un condimento inesperado fuera de la cancha.

TEMAS Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: en un clásico histórico, Gimnasia y Estudiantes se juegan un lugar en la final del Torneo Clausura
  2. 2. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron para contener un incendio de pastizales en El Zanjón
  3. 3. El tiempo para este lunes 8 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: inestabilidad, tormentas y humedad elevada
  4. 4. Bandeño denunció una estafa por $40 millones en la venta de su auto: entregó el vehículo y los cheques no tenían fondos
  5. 5. El despliegue navideño de Wanda Nara que sorprendió a sus fans
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT