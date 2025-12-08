Un hincha de Gimnasia cayó de una tribuna antes del clásico y permanece internado

El hombre quedó inconsciente tras el impacto. Sucedió en la previa del choque ante Estudiantes por las semifinales del Clausura.

Un hincha de Gimnasia La Plata sufrió una fuerte caída desde una de las tribunas del Estadio Juan Carmelo Zerillo este lunes, minutos antes del inicio del clásico ante Estudiantes por la semifinal del Torneo Clausura. El hombre quedó inconsciente tras el impacto y fue trasladado de urgencia al hospital.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la puerta 14, detrás de la tribuna Centenario, donde otros simpatizantes comenzaron a pedir ayuda al ver al hincha tendido en la vereda. De inmediato, personal policial y un médico que se encontraba en el lugar asistieron a la víctima, identificada como Federico Díaz Cano, de 35 años.

Díaz Cano fue derivado en ambulancia al Hospital San Martín, donde permanece internado tras haber recuperado parcialmente la conciencia. Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre su evolución.

Mientras tanto, Gimnasia y Estudiantes se enfrentan en el Bosque por un lugar en la final del certamen, que se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, donde espera Racing.

En la fase regular, el Lobo terminó 7° en la Zona B con 22 puntos, mientras que el Pincha cerró su participación 8° en la Zona A con 21 unidades. En los cruces previos, Gimnasia eliminó a Unión y luego a Barracas Central, mientras que Estudiantes dejó afuera a Rosario Central y a Central Córdoba de Santiago del Estero.

La preocupación por el estado del hincha suma tensión a un clásico que ya llegaba cargado de expectativa y que ahora tiene un condimento inesperado fuera de la cancha.