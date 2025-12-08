Corredores santiagueños completaron con éxito la exigente travesía “El Cruce” en la Patagonia

Los atletas santiagueños representaron a la provincia en una de las pruebas de aventura más emblemáticas de América Latina: El Cruce de los Andes, una competencia que suma ya veintitrés ediciones y se caracteriza por su altísimo nivel de exigencia física y mental.

Hoy 17:46

La edición de este año tuvo como escenario a Villa La Angostura y se extendió a lo largo de tres intensas jornadas. Los participantes debieron superar 31 kilómetros en el primer día, 32 en el segundo y otros 30 en el último tramo, recorriendo senderos que atraviesan montañas, bosques milenarios, lagos y pasos de alta montaña típicos del sur argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los protagonistas estuvo un numeroso grupo de alumnos del Gym CEF, integrado por Carolina Auad, Valentín Pizzolitto, Juan Pablo Albornoz, Gastón Noriega, Valentín Noriega, Matías Gentilini, Federico Coronel, Santiago Berardi, Santiago Ríos, Santiago Coroleu y el profesor Marcelo Galván, quien lideró la delegación. Todos ellos lograron completar con éxito la travesía, destacándose por su compromiso y su notable rendimiento en medio de condiciones climáticas cambiantes.

A esta delegación se sumaron Jimmy Benítez y Octavio Ávila, quienes acompañaron la logística y el abastecimiento durante la competencia, cumpliendo un rol fundamental para que los corredores pudieran afrontar cada etapa en óptimas condiciones.

El grupo santiagueño debió enfrentar exigentes ascensos y terrenos técnicos que pusieron a prueba su resistencia, pero también tuvieron la oportunidad de disfrutar de algunos de los paisajes más imponentes de la Patagonia.

La participación santiagueña volvió a dejar en alto el espíritu deportivo de la provincia en una de las carreras de aventura más importantes del continente.