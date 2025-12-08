Gran operativo sanitario en La Cañada con la Fundación Mujer y el Ministerio de Salud

La actividad contó además con la presencia de la Fundación Mujer, presidida por la Dra. Delia Raab, y con la participación de la Unidad Sanitaria Móvil del Ministerio de Salud de la Provincia.

18:01

La Comisión Municipal de La Cañada a cargo de Cristian Abiakel llevó adelante una importante jornada de salud destinada exclusivamente a mujeres, en un trabajo articulado con el Hospital Distrital, encabezado por su director, el Dr. Ávalos Mussi.

Durante toda la jornada se ofrecieron de manera gratuita diversos estudios y controles preventivos fundamentales para el cuidado de la salud femenina, entre ellos: Mamografías y parches mamarios; Estudios PAP; Controles médicos generales y otras prácticas de prevención.

Desde la Comisión Municipal destacaron la importancia de acercar estos servicios a la comunidad y garantizar que todas las mujeres puedan acceder a diagnósticos tempranos sin obstáculos económicos o geográficos.

El comisionado Cristián Abiakel resaltó el alcance del operativo y el valor del trabajo conjunto entre instituciones públicas y organizaciones sociales. “La prevención es un compromiso real con nuestra gente. Por eso gestionamos y acompañamos cada instancia que permita acercar salud de calidad a nuestras vecinas. Este tipo de jornadas nos demuestran que cuando trabajamos unidos, los resultados llegan y benefician directamente a la comunidad”, expresó.

Abiakel también agradeció especialmente a la Dra. Delia Raab, al equipo de la Fundación Mujer, al personal de la Unidad Sanitaria Móvil y al Gobierno de la Provincia por el apoyo brindado para concretar el operativo.

La jornada se enmarca en un plan de acciones que la Comisión Municipal de La Cañada viene impulsando para reforzar la atención primaria, ampliar el acceso a controles preventivos y fortalecer la conciencia sobre la detección temprana de enfermedades.

“Seguiremos gestionando más programas y espacios de cuidado, porque la salud es prioridad”, afirmaron desde la comuna.