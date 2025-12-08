Omar Alderete ratificó su apoyo al deporte en el cierre anual de la Liguilla de Fútbol de Estación Simbolar

El jefe comunal felicitó a cada uno de los dirigentes y jugadores del Club Olimpia por el campeonato conseguido.

Hoy 18:05

El comisionado municipal de Estación Simbolar, Omar Alderete, compartió un grato momento con los representantes de los equipos que se consagraron en los primeros puestos de la Liguilla de Fútbol de esta zona del departamento Banda.

El jefe comunal felicitó a cada uno de los dirigentes y jugadores del Club Olimpia por el campeonato conseguido, como también a los clasificados en segundo lugar, Central Córdoba; en tercer puesto, La Granja, y al meritorio cuarto equipo del certamen, Gimnasia.

Durante el encuentro, Alderete ratificó su compromiso con todas las expresiones deportivas, en consonancia con las políticas que impulsó Gerardo Zamora durante su gestión provincial, y que continuarán con el gobernador electo, Elías Suárez, y el vicegobernador Carlos Silva Neder.

“El deporte es una actividad recreativa e inclusiva, muy importante para el bienestar de los ciudadanos, y por ese motivo felicito a los 38 clubes que forman parte de la liguilla, en especial a los que se consagraron campeones”, dijo.

Por su parte, los representantes de los clubes agradecieron al funcionario por el apoyo constante durante todo el año, que se puso de manifiesto a través de la donación de trofeos, indumentaria para árbitros y pelotas de fútbol para llevar a cabo esta final que concentró un gran marco de público.