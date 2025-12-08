Un apostador de Santa Fe ganó el premio más grande en la historia del Quini 6

El Quini 6 volvió a hacer historia. Un apostador de la ciudad santafesina de Reconquista, se convirtió en el único ganador del mayor premio entregado desde la creación del juego: $8.800 millones en la modalidad Revancha.

Hoy 19:06

La combinación ganadora —05, 15, 25, 33, 40 y 45— fue la llave que transformó una jugada de $2.500 en una fortuna inédita. La Lotería de Santa Fe confirmó oficialmente que se trató de un único ganador, consagrando así la cifra récord que mantuvo en vilo al país durante varias semanas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Quini 6, que lleva 37 años de trayectoria en el sistema de apuestas argentino, registró en esta edición más de 1.700.000 jugadas, según datos oficiales. “El pozo creció a un ritmo nunca visto, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo”, destacaron desde la Lotería.

Cuánto cuesta jugar al Quini 6

El ticket completo del Quini 6 tiene un valor total de $2.500, distribuido de la siguiente manera:

Modalidad Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $1.500

Modalidad Revancha: $500

Modalidad Siempre Sale: $500

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos.

Premios vacantes y ganadores múltiples

Además del histórico pozo principal, la edición dejó otros resultados llamativos.

En el Tradicional, la combinación 01, 07, 15, 29, 40 y 45 quedó vacante, generando un nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo. Lo mismo ocurrió en La Segunda, cuyos números 04, 16, 29, 31, 34 y 45 tampoco encontraron ganador.

En tanto, la modalidad Siempre Sale entregó premios de más de $5 millones a cada uno de los 70 apostadores que acertaron los números 05, 14, 17, 29, 33 y 43.

El impacto del impuesto a los premios

La millonaria cifra obtenida en Reconquista deberá someterse al régimen tributario vigente. Desde octubre de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —organismo que reemplazó a la AFIP en esta materia— aplica el Impuesto a las Ganancias sobre premios de juegos de azar, de acuerdo con la Ley 20.630.

La normativa establece que se retiene el 31% del 90% del monto total del premio, lo que reducirá significativamente el monto final que recibirá el flamante ganador. Este mecanismo ya se aplicó anteriormente en premios de alta magnitud, como aquel superior a los $233 millones, que sentó precedente para casos posteriores. Aun así, el saldo final seguirá siendo extraordinario.