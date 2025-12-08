Incendio destruyó por completo una vivienda en el barrio 8 de Abril

La casa quedó completamente destruida en la tarde de este lunes, luego de un voraz incendio que movilizó a varias dotaciones de emergencia.

Hoy 19:23

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 17.30 se recibió un llamado alertando sobre las llamas en una casa ubicada en calle Gancedo, entre Francisca Jaques y Dr. Francisco Viano. De inmediato, se desplazaron al lugar los Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía y personal del SEASE, quienes trabajaron para controlar el fuego y asistir a los damnificados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pese al rápido accionar de los equipos de emergencia, el incendio provocó pérdidas materiales totales, dejando la estructura completamente consumida. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que se iniciaron las pericias correspondientes para determinar qué fue lo que desencadenó el fuego.

No se reportaron personas heridas, aunque los propietarios fueron asistidos por la situación de shock. Las autoridades continuarán investigando el hecho para tratar de determinar el origen de las llamas.