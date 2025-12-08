La Unión Europea endurece su política migratoria y crea “centros de deportación” fuera del bloque

Los migrantes cuyos pedidos de asilo sean rechazados serán trasladados a unidades temporales de detención donde esperarán su expulsión.

Hoy 19:54

Los países de la Unión Europea aprobaron este lunes un endurecimiento de sus normas migratorias que permitirán la creación de verdaderos “centros de deportación” fuera del bloque, en un contexto de auge de la derecha y la extrema derecha.

Las medidas, presentadas inicialmente por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, buscan endurecer el control de las llegadas y las expulsiones de migrantes.

Los ministros del Interior de los 27 Estados miembros, reunidos este lunes en Bruselas, dieron el primer paso para aprobar estas iniciativas, que deberán ser ahora ratificadas por el Parlamento Europeo.

Cuáles son las medidas migratorias aprobadas por la UE

El paquete migratorio aprobado contempla la apertura de “centros de retorno” fuera de las fronteras de la UE donde se enviaría a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada. Allí esperarán hasta su deportación.

Los migrantes serán devueltos a sus países de origen o a otros que Europa considere “seguros”, como ha hecho Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Además, habrá sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo.

“Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo”, subrayó el comisario europeo Magnus Brunner, artífice de este giro restrictivo en la política migratoria del Viejo Continente.