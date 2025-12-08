Ingresar
Intentaban robar farolas y cables en una plaza de Beltrán: dos jóvenes quedaron detenidos

La Policía descubrió a dos sujetos manipulando luminarias y cables del alumbrado público. Circulaban en una moto que presentaba irregularidades en su dominio y motor.

Hoy 20:36

Un episodio de vandalismo y robo al alumbrado público fue desarticulado en horas de la noche del lunes en la ciudad de Beltrán, cuando el personal policial que realizaba recorridos preventivos sorprendió a dos jóvenes en plena maniobra delictiva en la plaza Sarmiento, ubicada en el barrio Avellaneda Sur.

Según informaron fuentes del procedimiento, los uniformados advirtieron que dos sujetos a bordo de una motocicleta de 110 cc manipulaban cables y una farola del espacio público. Ante la evidente intención de sustraer los elementos, los efectivos intervinieron de inmediato y procedieron a demorarlos.

Los involucrados, de 19 y 23 años, ambos residentes de Beltrán, fueron identificados y luego trasladados a la dependencia policial. En el lugar, los agentes realizaron el secuestro preventivo de la motocicleta en la que se movilizaban, además de una farola completa y aproximadamente 15 metros de cable tipo taller.

Durante la verificación del rodado, la Planta Verificadora informó que el dominio no coincidía con la marca ni con el número de motor, el cual además no figura registrado, lo que agravó la situación de los aprehendidos.

Con todos los datos reunidos, la fiscal de turno ordenó la aprehensión de ambos jóvenes y el secuestro de los elementos recuperados, mientras avanza la investigación para determinar si existen hechos similares vinculados a los detenidos.

