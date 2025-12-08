Zelensky anunció que Ucrania y Europa trabajarán en enmiendas a plan de paz

El presidente ucraniano indicó que estima que el plan de paz estará listo este martes.

Hoy 22:15

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que asesores de seguridad nacional de Ucrania y de países europeos trabajarán de manera conjunta en la edición de la versión más reciente de un plan de paz diseñado para poner fin a la crisis en Ucrania.

Zelensky indicó que estima que el plan de paz estará listo para el martes por la noche. "Lo revisaremos de nuevo y lo enviaremos a Estados Unidos", agregó el mandatario en respuestas a preguntas de periodistas, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Puntos clave y temas pendientes

El plan de paz ha sido reducido a 20 puntos. Zelensky afirmó que los aspectos que eran "abiertamente contrarios a Ucrania" han sido eliminados del borrador, aunque aún no se ha llegado a ningún compromiso sobre el espinoso tema de los territorios.

El presidente ucraniano destacó la importancia crítica de las disposiciones del plan relativas al financiamiento de la reconstrucción del país y a las garantías de seguridad para Ucrania.

"Las garantías de seguridad más fuertes que podemos obtener provienen de Estados Unidos. Por supuesto, ... si no son promesas vacías, sino legalmente vinculantes, sometidas a votación en el Congreso de Estados Unidos", señaló Zelensky.

Cumbre previa en Londres

Horas antes, Zelensky se reunió en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, para discutir los esfuerzos diplomáticos y el apoyo continuo a Ucrania.

El plan de paz en revisión fue entregado a Zelensky por Rustem Umerov, secretario de Seguridad Nacional y del Consejo de Defensa de Ucrania y principal negociador de paz del país, luego de las reuniones sostenidas con delegaciones estadounidenses en Miami, Florida.