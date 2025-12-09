Se realizó el tradicional encendido de la ornamentación lumínica y del árbol de navidad ecológico

Lo hizo La intendente Fuentes junto a vecinos de la Capital en plaza Libertad.

Acompañada por una importante cantidad de vecinos, la intendente, Ing. Norma Fuentes, encabezó el encendido de luces ornamentales de la plaza Libertad, del microcentro, de las principales avenidas y del tradicional árbol de navidad ecológico ubicado en la explanada de la Municipalidad de la Capital.

Allí, destacó que en otro año más los santiagueños participan de esta emotiva celebración enmarcada en la Navidad Ecológica, una iniciativa del municipio y de numerosas asociaciones y entidades de la ciudad, que aportaron para elaborar el árbol de navidad con envases plásticos y materiales reutilizados. “La participación de toda la comunidad le da el verdadero valor a este festejo”, indicó.

“Damos inicio a este mes, donde esperemos nos encuentre a todos unidos pensando lo importante que es construir una comunidad donde todos nos respetemos y pensemos en el prójimo”, resaltó la jefa comunal.

La Ing. Fuentes también recorrió la plaza Libertad junto a funcionarios y posteriormente participó de la bendición religiosa, a cargo del párroco Mario Tenti de la Catedral Basílica, del pesebre de la sagrada familia instalado en el ingreso de la Municipalidad.

La ceremonia estuvo ambientada con villancico y canciones alusivas al espíritu navideño con la presentación del coro de niños especialmente convocado para esta oportunidad por el área de Cultura de la Municipalidad.

La intendente estuvo acompañada por el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski; de Gobierno, Néstor Machado; de Obras Públicas, Jorge Vila, y de Economía, Anabel Arce; además de los subsecretarios de Economía, Francisco Zamora, de Educación y Desarrollo Comunitario, Nancy Bravo; de Gobierno, Diego Brunet y de Obras Públicas, Rosa Allalla, y directores.