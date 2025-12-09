Ingresar
Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios en donde se realizarán fumigaciones esta semana

Llevan a cabo trabajos preventivos contra mosquitos y otros insectos.

Hoy 00:16

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que serán alcanzados durante esta semana por su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.

El martes se trabajará en los barrios Cabildo, Belgrano, 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf, Parque, Juan XXIII y San Francisco.

El jueves están previstas las pulverizaciones en los barrios Aeropuerto, Borges y Huaico Hondo.

El viernes las fumigaciones se realizarán en los barrios General Paz, Belén, John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.

