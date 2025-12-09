Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios en donde se realizarán fumigaciones esta semana

Llevan a cabo trabajos preventivos contra mosquitos y otros insectos.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que serán alcanzados durante esta semana por su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El martes se trabajará en los barrios Cabildo, Belgrano, 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.
El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf, Parque, Juan XXIII y San Francisco.
El jueves están previstas las pulverizaciones en los barrios Aeropuerto, Borges y Huaico Hondo.
El viernes las fumigaciones se realizarán en los barrios General Paz, Belén, John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.